Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку перед выборами 223 1 Политика

Глава Минэкономразвития Максим Решетников может стать «сакральной жертвой» властей перед предстоящими выборами в Госдуму. Премьер-министр Михаил Мишустин считает его чужим в правительстве и видит другую фигуру во главе Минэкономразвития при передаче министерству полномочий по распределению госфинансирования. Критика президента Владимира Путина в адрес Решетникова в связи с ростом цен на продовольствие дает Мишустину удобный повод устранить его, пишут «Открытые медиа».