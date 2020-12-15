Капитал страны
ENGLISH
15 ДЕК, 21:54 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку перед выборами
15 Декабря 2020 223 1 Политика
Глава Минэкономразвития Максим Решетников может стать «сакральной жертвой» властей перед предстоящими выборами в Госдуму. Премьер-министр Михаил Мишустин считает его чужим в правительстве и видит другую фигуру во главе Минэкономразвития при передаче министерству полномочий по распределению госфинансирования. Критика президента Владимира Путина в адрес Решетникова в связи с ростом цен на продовольствие дает Мишустину удобный повод устранить его, пишут «Открытые медиа».
Под министром зашаталось кресло
- В шорт-листе министров на отставку фамилия Решетников идет перед фамилией Силуанова с середины осени. Об этом постоянно пишут работающие на премьера Михаила Мишустина телеграм-каналы, включая «Незыгаря», занимающегося персональным пиаром главы правительства. Источники «Открытых медиа» подтверждают: Мишустин недоволен работой Решетникова во время пандемии коронавируса.
- Премьер после реформы «институтов развития» намерен переформатировать Минэкономразвития – дать ему больше полномочий и сформировать под его руководством инвестиционный комитет, который будет рассматривать заявки на госфинансирование. Но Решетников в таком случае не устраивает Мишустина, он хотел бы видеть другую кандидатуру на посту министра, например одного из выходцев из Агентства стратегических инициатив.
- В начале декабря президент Владимир Путин решил поднять собственный рейтинг и отреагировал на рост цен на продукты. Эта тема всплывала чаще других при подготовке к большой пресс-конференции среди вопросов от простых россиян. Отыграться президент решил на Решетникове, которого обвинил в том, что тот ему рассказывает «сказки». «Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки!» – отчитывал министра Путин.
- По словам политолога Аббаса Галлямова, Мишустин после такого Решетникова защищать не станет, поскольку он недоволен им и он для него чужой человек – креатура Сергея Собянина. Однако руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что отставку Решентникова не стоит ожидать сейчас – она будет разыграна по всем законам драматургии перед выборами в Госдуму. Властям понадобится «сакральная жертва», чтобы сделать «прививку социального оптимизма».
- Но здесь можно не согласиться с экспертом – большинство россиян вряд ли вспомнит фамилию действующего министра и безразлично встретит его карьерный крах. Все это придворные игры, которые мало влияют на реальную ситуацию в экономике.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
14 ДЕК, 17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
14 ДЕК, 15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14 ДЕК, 14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
14 ДЕК, 14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
13 ДЕК, 18:55 ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства
12 ДЕК, 21:18 Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
Написать комментарий
гуляй вася