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Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку перед выборами

15 Декабря 2020 223 1 Политика
Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку перед выборами

Глава Минэкономразвития Максим Решетников может стать «сакральной жертвой» властей перед предстоящими выборами в Госдуму. Премьер-министр Михаил Мишустин считает его чужим в правительстве и видит другую фигуру во главе Минэкономразвития при передаче министерству полномочий по распределению госфинансирования. Критика президента Владимира Путина в адрес Решетникова в связи с ростом цен на продовольствие дает Мишустину удобный повод устранить его, пишут «Открытые медиа».

Под министром зашаталось кресло

  • В шорт-листе министров на отставку фамилия Решетников идет перед фамилией Силуанова с середины осени. Об этом постоянно пишут работающие на премьера Михаила Мишустина телеграм-каналы, включая «Незыгаря», занимающегося персональным пиаром главы правительства. Источники «Открытых медиа» подтверждают: Мишустин недоволен работой Решетникова во время пандемии коронавируса.
  • Премьер после реформы «институтов развития» намерен переформатировать Минэкономразвития – дать ему больше полномочий и сформировать под его руководством инвестиционный комитет, который будет рассматривать заявки на госфинансирование. Но Решетников в таком случае не устраивает Мишустина, он хотел бы видеть другую кандидатуру на посту министра, например одного из выходцев из Агентства стратегических инициатив.
  • В начале декабря президент Владимир Путин решил поднять собственный рейтинг и отреагировал на рост цен на продукты. Эта тема всплывала чаще других при подготовке к большой пресс-конференции среди вопросов от простых россиян. Отыграться президент решил на Решетникове, которого обвинил в том, что тот ему рассказывает «сказки». «Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки!» – отчитывал министра Путин.
  • По словам политолога Аббаса Галлямова, Мишустин после такого Решетникова защищать не станет, поскольку он недоволен им и он для него чужой человек – креатура Сергея Собянина. Однако руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что отставку Решентникова не стоит ожидать сейчас – она будет разыграна по всем законам драматургии перед выборами в Госдуму. Властям понадобится «сакральная жертва», чтобы сделать «прививку социального оптимизма».
  • Но здесь можно не согласиться с экспертом – большинство россиян вряд ли вспомнит фамилию действующего министра и безразлично встретит его карьерный крах. Все это придворные игры, которые мало влияют на реальную ситуацию в экономике.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Васян:

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