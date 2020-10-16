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Я не знаю, чего я хочу от жизни. Как разобраться в себе

16 Октября 2020 739 0 Бизнес и психология
Я не знаю, чего я хочу от жизни. Как разобраться в себе

Не знаю, чего хочу от жизни, от работы, от отношений. Боюсь ошибиться в выборе. Как понять свои желания? С такими запросами очень часто обращаются к психологу. Зачастую человек не знает даже, чего хочет прямо сейчас. Естественно об удовольствии, карьерном росте, развитии, создании отношений и крепкой семьи не может быть и речи.

Чаще всего такие люди очень приятные, покладистые, исполнительные, удобные. Внимательны к мнению и желаниям окружающих, хорошо чувствуют границы и правила.

Подстраиваются или принимают предлагаемый вариант решения, зачастую растеряны и очень неуверенные в себе.

Ответы на большинство наших вопросов лежат в детстве.

На каждом этапе формирования ребенок постепенно исследует мир, учится отслеживать и чувствовать, чего он хочет, а чего нет.

На самой ранней стадии ребенок понемногу психологически отделяется от матери и стремиться делать все сам, у ребенка возникает масса желаний и если ему позволили это делать, то он выходит на следующую стадию как решительный.

На следующей стадии ребенок еще больше стремится исследовать мир, гораздо шире чем раньше и если родители разрешают ему это, то он получает право на инициативу и удовлетворение своих желаний, если же этого не было и ребенка сильно ограничивали или наказывали за излишнее любопытство, он научается чувству вины, которое дальше тормозит понимание своих желаний.

Став старше, в подростковом возрасте ребенок желая присоединиться к какой-либо социальной группе, желая быть принятым и чувствовать себя безопасно окончательно отказывается от своих желаний в пользу окружающих, чтобы не переживать негативный опыт и быть принятым.

Приведу пример ,девочка растет в интеллигентной, образцово-показательной семье. Девочку очень любят, воспитывают всей семьей, где для бабушек самое главное – послушание и дисциплина, а для родителей правильная, красивая картинка. В итоге ребенок с детства усвоил ,что вести себя надо так, чтобы все думали о тебе хорошо. Для этого нужно уметь угадывать желания других, свои отложить на потом.

Еще одним распространенным примером формирования могут быть горячо любимые и распространенные воспитательные фразы «веди себя хорошо, а то люди плохо подумают», «смотри как Петя себя хорошо ведет, не то что ты», «будешь плохо себя вести, отдадим бабайке», «хорошие дети не плачут, не просят и т.п.»

А вспомните первые романтические записки, которые тайком передавали в школах, которые учителя обнаруживали и зачитывали на весь класс высмеивая автора?

Все это хорошо иллюстрирует формирование неуверенности в себе и зависимости от чужого мнения и отказ от своего, отказ от своих желаний и чувств.

Итог – я не знаю, кто я и не понимаю, чего я хочу от жизни.

Это состояние может преследовать всю жизнь , но с течением времени напряжение растет и его все сложнее сдерживать, появляется общая неудовлетворенность жизнью, неуверенность, безуспешность, бессмысленность, психосоматические заболевания. Чаще всего наиболее ярко этот вопрос встает в кризис среднего возраста, именно в этот момент человек ярче всего осознает, что половина жизни прожита «зря».

Это вызывает массу разных чувств и реакций. Самым плачевным исходом может стать побег в другую реальность - наркотики , алкоголь и тп…Другим, позитивным решением может быть начало работы над этим, самостоятельно или с психологом.

 

5 шагов, которые можно попробовать сделать самостоятельно:

  1. Начните с самого простого и одновременно самого сложного – начните отслеживать и осознавать свои чувства, каждый день. Важно слушать не глушить негативные эмоции, прислушайтесь к ним и вы сможете понять что же конкретно не устраивает вас в жизни. Может быть это работа, образ жизни, круг общения…Скорей всего вы сами знаете это, но не хотите себе признаться и озвучить. Признание проблемы – это уже начало пути.
  2. Вторым шагом может быть анализ существующих вариантов – что вы можете изменить и какие у вас ограничения? И даже если первый ответ – изменить ничего нельзя, попробуйте взглянуть на свою жизнь как бы со стороны. Какой совет вы бы сами себе дали? Что бы вы сказали своему другу если бы он пришел и описал такую ситуацию? Такой взгляд поможет более рационально взглянуть на вашу ситуацию и возможно подскажет варианты решений.
  3. Попробуйте вспомнить свои увлечения, любимые занятия, проанализировать сильные и слабые стороны. Для этого существует простая и эффективная формула – ХОЧУ/МОГУ/НАДО.
  • Хочу — это ваши желания; то что вы любите делать, то что драйвит, стимулирует, расслабляет, доставляет удовольствие, ваш кайф. Если сразу не приходят ответы, вспомните детство – там точно можно найти свои «хочу».
  • Могу – навыки; то, что вы умеете делать, чему можете научиться, то, что получается хорошо.
  • Надо – должен, жизненные принципы, то, чего от вас ожидают, требуют, за что одобряют и хвалят.

Напишите три этих списка и поищите в них что-то общее: зона пересечения это и есть верное направление движения.

  1. Встретьтесь со своими переживаниями и страхами лицом к лицу. Ответьте себе: Кто запрещает жить как хочется? Чьим голосом говорит внутренний критик и ограничивает вас? Чью жизнь вы проживаете? И в какой момент это началось, все пошло не так? Не самые приятные вопросы, но они могут подтолкнуть вас к пониманию причин и дать ответы на многие вопросы.
  2. Мыслите позитивно! Жизнь — это постоянные изменения, кризис —может быть новым этапом, новым осознанием и переходом на новый уровень. Расставание - не только потеря, но и новая встреча. Зачастую невозможное становится возможным, если посмотреть на это с другой стороны.

Все эти шаги вы сможете сделать самостоятельно, но если что-то не будет получаться, психолог может пройти этот путь вместе с вами, легче и эффективнее. Он поможет осознать ваши чувства, ваши желания, ваши ограничения и ваши страхи, подсветит новые пути, новые стороны и варианты решений, все они есть у вас, но в рутине, под тяжестью проблем и задач, будучи заложником собственных привычек их становится сложно заметить.

Автор: Ирина Кавунова. Психодинамический бизнес- и командный коуч, организационный клинический бизнес-консультант, сооснователь Psy.one, магистрант Высшей Школы Экономики

Михаил Стависский <span class=fnormal>(автор проекта «Бизнес-коучинг»)</span>
Михаил Стависский (автор проекта «Бизнес-коучинг»)

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