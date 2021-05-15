Вывоз древесины из России могут запретить из-за роста цен в два раза
15 Мая 2021 449 0 Экономика
Минпромторг рассматривает вариант с ограничением экспорта древесины из России. К такому решению министерство склоняет рост цен на пиломатериалы, которые за год выросли в два раза. Ограничить экспорт власти могут, включив пиломатериалы в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка.
Ограничения или вывозные пошлины
- В Минпромторге обеспокоились ростом цен на пиломатериалы после обращение Ассоциации деревянного домостроения, пишет РБК. По данным Ассоциации, с апреля 2020-го по апрель 2021 года доски для строительства подорожали с 11-13 тыс. руб. за 1 кубометр до 22-26 тыс. руб.
- Строители просят ограничить экспорт и сдержать внутренние цены. Цены на внешних рынках превысили российские на 7-30% в зависимости от типа продукции, что и повлекло рост цен для внутреннего рынка. Однако в Минпромторге стоимость пиломатериалов связывают с «беспрецедентным спросом на деревянные дома в России».
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- Власти обсуждают два варианта. Первый – включить пиломатериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Это позволит на время запретить экспорт. Второй – ввести вывозные таможенные пошлины на пиломатериалы с влажностью более 22% (текущие пошлины не учитывают степень влажности).
- С 1 января 2022 года вывозом древесины с Дальнего Востока в Китай займется новая госмонополия. Она будет создана с участием Российского фонда прямых инвестиций, который владеет акциями компании Russia Forest Products. Компания будет контролировать рынок в 4,65 млн кубометров в год, а за экспорт от частных производителей начнет брать от 1 до 25% в зависимости от типа древесины. Президент Владимир Путин поддержал создание древесной монополии.
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