Вывоз древесины из России могут запретить из-за роста цен в два раза 449 0 Экономика

Минпромторг рассматривает вариант с ограничением экспорта древесины из России. К такому решению министерство склоняет рост цен на пиломатериалы, которые за год выросли в два раза. Ограничить экспорт власти могут, включив пиломатериалы в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка.