«Выйти из-под ока американских спецслужб»: В Госдуме увидели пользу отключения России от SWIFT 82 0 Экономика

Если Запад отключит Россию от международной платежной системы SWIFT за вторжение на Украину, это пойдет на пользу стране. В Госдуме считают, что вслед за Россией многие другие государства начнут переходить на альтернативы SWIFT и ее российский аналог. В результате многие страны выйдут «из-под пристального ока американских спецслужб».