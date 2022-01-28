«Выйти из-под ока американских спецслужб»: В Госдуме увидели пользу отключения России от SWIFT
28 Января 2022 82 0 Экономика
Если Запад отключит Россию от международной платежной системы SWIFT за вторжение на Украину, это пойдет на пользу стране. В Госдуме считают, что вслед за Россией многие другие государства начнут переходить на альтернативы SWIFT и ее российский аналог. В результате многие страны выйдут «из-под пристального ока американских спецслужб».
«Чудовищные меры» на пользу России
- Отключение России от международной платежной системы SWIFT содержит в себе пользу для страны, заявил глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. «В случае если все-таки пойдут на такие, на мой взгляд, чудовищные меры, которые разрушают мировую финансовую систему, мы получим ряд выгод», – заявил депутат (цитата по «Интерфаксу»).
- По его словам, многие государства вслед за Россией «также выйдут из-под пристального ока американских специальных служб, поскольку SWIFT для них абсолютно прозрачен». Гутенев подчеркнул, что все платежи, «даже внутри нашей страны», для США являются «открытой книгой». «Такой информационный стриптиз даже в конкуренции на гражданских рынках ставит нас в крайне невыгодную ситуацию», – отметил депутат.
- Гутенев убежден, что Россия сможет с другими странами использовать альтернативы SWIFT и, в частности, российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которую в 2016 году запустил Центробанк. Однако только девять иностранных банков с тех пор подключились к российской системе, а SWIFT пользуются 11 тыс. финансовых институтов по всему миру.
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- Тем не менее Гутенев не убежден, что Россию отключат от SWIFT по воле одних только США. «США без ЕС нас отключить не могут. Теоретически ЕС может принять такое решение консолидировано, но, я считаю, что это мало возможно», – подчеркнул Гутенев. Ранее об этом же говорило профильное ведомство – Центробанк, а затем повторяли в МИД и главы крупнейших российских банков.
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