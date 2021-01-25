Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей 217 1 Экономика

Регулирование цен на продовольствие привело российское правительство к прямым дотациям. Так, например, хлебопекарные предприятия, большинство из которых испытывают большие трудности, получат очередную поддержку от властей. Решение о выделении 4,5 млрд руб. было принято на заседании 21 января, чтобы, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, «не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых».