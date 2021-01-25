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Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей

25 Января 2021 217 1 Экономика
Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей

Регулирование цен на продовольствие привело российское правительство к прямым дотациям. Так, например, хлебопекарные предприятия, большинство из которых испытывают большие трудности, получат очередную поддержку от властей. Решение о выделении 4,5 млрд руб. было принято на заседании 21 января, чтобы, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, «не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых».

Цена госрегулирования растет

  • Правительство приняло решение о выделении очередных дотаций для сдерживания цен на муку и хлеб в четверг, 21 января, сообщает ТАСС. Премьер Мишустин отметил, что власти рассчитывают за счет дотаций компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности – уменьшить издержки на реализацию продукции.
  • В конце 2020 года правительство уже приходило на помощь производителям зерна и хлеба. Тогда на закупки продовольственной пшеницы из федерального бюджета будет потрачено 2,9 млрд руб., а хлебопекарные предприятия получили 1,8 млрд руб. Однако это не решило проблему предприятий, а лишь отложило ее.
  • К росту цен на пшеницу привел увеличившийся экспорт зерна. Цены на внутреннем российском рынке подскочили на 30-40% за 2020 год. Хлеб подорожал в рознице на 4-6%. На это наложилось то, что в 2019 году рентабельность у производителей муки была не более 3%. В результате производство муки и хлеба по старым ценам стало экономически невозможным.

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  • С начала регулирования цен правительство потратило на сдерживание цен только на зерно и муку 9,2 млрд руб. (с учетом утвержденных дотаций от 21 января). Также власти повысили экспортные пошлины на пшеницу, подсолнечник и рапс. Кроме этого, были заключены соглашения с производителями подсолнечного масла и сахара. На прошлой неделе стало известно, что власти могут взяться за регулирование цен на яйца, картофель и макароны.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:56 0 0
И.И..:

сначала распродали, затем обвалили руль, потом ввели новые налоги и увеличили старые, после чего пополнили дефицитный бюджет из которого за счет россиян выделили дотации производителям. в результате перераспределения денежной массы из кошельков граждан в карман государства, происходит плановое регулирование цен на продукты оказавшиеся по сути в дефиците по доступной цене. регулируются и доиграются до того, что наступит талонная система.

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