Власти задумали очередное повышение налогов. Деньги нужны на «прорывные» проекты 533 5 Экономика

Правительство Михаила Мишустина вновь решило «донастроить» налоги, что означает – в очередной раз повысить их. На счетах в банках у действующего кабинета министров лежат 8 трлн руб., которые не расходуются на текущие нужды бюджета. Однако Мишустин и его министры собираются увеличивать сборы налогов ежегодно на 400 млрд руб. с 2022 по 2024 годы. Все это объясняется потребностью финансировать «стратегические инициативы» властей – неких «прорывных» проектов. Тем временем, по данным Фонда общественного мнения, 50% россиян негативно оценивают работу правительства Мишустина.