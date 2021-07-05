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Власти задумали очередное повышение налогов. Деньги нужны на «прорывные» проекты

5 Июля 2021 533 5 Экономика
Власти задумали очередное повышение налогов. Деньги нужны на «прорывные» проекты

Правительство Михаила Мишустина вновь решило «донастроить» налоги, что означает – в очередной раз повысить их. На счетах в банках у действующего кабинета министров лежат 8 трлн руб., которые не расходуются на текущие нужды бюджета. Однако Мишустин и его министры собираются увеличивать сборы налогов ежегодно на 400 млрд руб. с 2022 по 2024 годы. Все это объясняется потребностью финансировать «стратегические инициативы» властей – неких «прорывных» проектов. Тем временем, по данным Фонда общественного мнения, 50% россиян негативно оценивают работу правительства Мишустина.

Донастроят очередное повышение

  • Правительство начало поиск дополнительных источников финансирования для «стратегических инициатив» – неких «прорывных» проектов. Взять деньги предполагается с экономики, проведя очередной повышение налогов. Ежегодно «прорывные» проекты потребуют 400 млрд руб. в 2022-2024 годах, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
  • Власти действуют ровно по той же схеме, что и в 2018 году, когда было решено повысить НДС с 18% до 20% ради реализации национальных проектов. Эффекта от проектов, спустя три года, нет, а увеличение НДС сделало свой вклад в падение доходов граждан и повышение инфляции. На этот раз правительство разделило налоговое бремя между россиянами и «слонами» экономики.
  • Повышение налогов предусмотрено для крупного бизнеса: Белый дом собирается увеличить налог на добычу полезных ископаемых для металлургов, чтобы взять с них на 100 млрд руб. больше. Также нефтяников ждет расширение и корректировка дополнительного дохода – это даст около 90 млрд руб.
  • Россиян коснутся две меры: «корректировка» акцизов, в том числе введение новых сборов – на 100 млрд руб. (следует готовиться к «налогу» на сахоросодержащие напитки и алкоголь). А кроме этого состоятельные россияне должны будут платить больше, пока неясно, за что, но есть сумма, на сколько больше – на 100 млрд руб. При этом очевидна непоследовательность и нескоординированность работы правительства: накануне оно отказалось вводить налог на роскошь, в том числе на особняки, яхты, самолеты и вертолеты.
  • Само обоснование, что правительству нужны дополнительные средства на некие проекты, звучит неубедительно. По состоянию на конец мая, по данным Центробанка, на счетах правительства было около 8 трлн руб. средств федерального бюджета, которые не были потрачены еще с предыдущего года. Для сравнения: Фонд национального благосостояния содержит 8,67 трлн руб., а федеральный бюджет на весь 2021 год составляет 21,52 трлн руб. Но правительство за три года хочет взять с экономики дополнительно 1,2 трлн руб.
  • Следует отметить, что «прорывные» проектами должны стать такие инициативы, как: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система». Что это за проекты, не поясняется.

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  • Между тем рейтинг правительства Мишустина катится вниз. Непопулярные решения и отсутствие обещанного «прорыва» привели к тому, что, согласно Фонду общественного мнения, число негативно оценивающих деятельность правительства россиян выросло до 50%, а количество тех, кто одобряет управление страной этим правительством, снизилось до 35%. Пора задуматься не о налогах, а о донастройке рейтинга.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
12:43 1 0
имсм:

Это обычная окупационная политика, все страны-победители так делают с побеждённым население захваченных стран.

В
12:23 1 0
Влад:

Похоже нолик, в нашу верхушку, отобрал самых тупых в стране менеджеров! Как они наверху понять не могут, что наполняемость бюджета через налоги, будет эффективным только тогда, когда уровень жизни населения будет сопоставим с развитыми странами Европы и США. Именно поэтому там налоги эффективно наполняют бюджет, а что можно взять с нищего населения? Да ничего не возьмут, да повысили НДС с 18% до 20% и что? Народ просто стал меньше покупать в магазинах и больше выращивать сам, опыт выживания в 90-х еще не забыт!

В
11:02 4 0
Виктор:

дожимают народ ....

И
09:26 3 0
И.И..:

эксперименты по определению пороговых значений выживания россиян в собственной стране, без войны и во имя их блага.

V
09:25 3 0
Valeriy Bondarik:

,,, З д р а в с т в у й те ,,, НА фото : "ФАНТОМАС--и--его--КУРАТОР"... *...а КТО наД нИМИ..."СМОТРЯЩИЙ"... ``````````````````````````````````````````````````````````` - В России - НЕ власть а - КОЛОНИАЛЬНАЯ-администрация! Рулит - ПАРАЗИТарий... ----- В России Нужно ВОЗВРАЩАТЬ реальную власть - Русским Людям ! Ведь во-власти - ЧИЖИЕ... *** Удачи тебе Великая Русь ! - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 05-7-21.

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