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Власти вынудят сдать биометрию 70 млн россиян в ближайшие два года

10 Марта 2021 360 1 Политика

Правительство начало собирать биометрию россиян два с половиной года назад, но за это время собрала всего 164 тыс. записей. В ближайшие два года решено увеличить это число до 70 млн человек. Для этого власти закроют удаленный доступ к ряду госуслуг и начнут собирать данные через МФЦ и специальное мобильное приложение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Но зачем это нужно – не понятно.

С половины россиян снимут биометрию

  • Российским властям не удалось популяризировать сдачу биометрии за два с половиной года – в Единой биометрической системе сегодня находится лишь 164 тыс. записей. Поэтому, как пишет «Коммерсант», в ближайшие два года для россиян без биометрии будут закрыт удаленный доступ к части госуслуг, а сдавать данные можно будет не только через банки, но и через МВЦ и специальное мобильное приложение.
  • Такое решение было принято на совещании в Минцифры 26 февраля, говорят участники совещания на условиях анонимности. Решать вопрос решили административными мерами, поскольку биометрия – крайне непопулярна среди россиян. Цифра в 70 млн россиян – это число подтвержденных профилей на портале госуслуг сейчас.
  • Разработать приложения для сбора биометрии может быть поручено «Ростелекому». В компании говорят, что это позволит совершать оплату «по лицу», а также проходить на массовые мероприятия, заключать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариуса и сдавать промежуточные экзамены в вузах.
  • На текущий момент биометрию могут собирать только банки. В частности, этим заняты 228 кредитных организаций. ЦБ собирался обязать все банки с универсальной лицензией собирать биометрию в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью населения более тысячи человек.
  • Биометрия россиян используется в коммерческих целях. Так, к примеру, банки платят 200 руб. за данные из Единой биометрической системы (ЕБС). Половину этой суммы получает «Ростелеком». Он же получит доход от нового приложения. При этом власти придумывают, зачем нужна биометрия. Одна из идей – использовать ее в 12 российских аэропортах к 2024 году.

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  • Эксперты не видят выгоды для россиян от биометрии. Не ясно, какие проблемы решаются за счет ЕБС. Единственное, что понятно – расширение системы позволит заработать «Ростелекому» – держателю базы, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк отмечает, что биометрия может использоваться властями для слежки за гражданами. Также есть риск утечки данных.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:26 0 0
tot:

К чему идем???? Телефонные мошенники у нас впереди планеты всей. Теперь мозги можно собирать и продавать???...

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