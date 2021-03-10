Власти вынудят сдать биометрию 70 млн россиян в ближайшие два года 360 1 Политика

Правительство начало собирать биометрию россиян два с половиной года назад, но за это время собрала всего 164 тыс. записей. В ближайшие два года решено увеличить это число до 70 млн человек. Для этого власти закроют удаленный доступ к ряду госуслуг и начнут собирать данные через МФЦ и специальное мобильное приложение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Но зачем это нужно – не понятно.