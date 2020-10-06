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Власти в два раза занизили число безработных. Их больше 10 млн

6 Октября 2020 250 0 Экономика
Власти в два раза занизили число безработных. Их больше 10 млн

Президент Владимир Путин неоднократно называл безработицу – главной проблемой для страны и ставил перед правительством задачу уменьшить число безработных граждан с 6 до 5% в 2021 году. В оценке уровня безработицы глава государства исходил из данных Росстата. Но, как выяснили эксперты, они могут быть занижены, по меньшей мере, в два раза.

Статистическая «погрешность» власти

  • Согласно подсчетам Росстата, на текущий момент в России 4,5 млн человек не имеют постоянной работы. Причем, 3 млн из них встали на учет в качестве безработных во время пандемии коронавируса этой весной. Поскольку всего в стране проживает около 92 млн человек в активном возрасте (от 20 до 65 лет), цифра правительства равняются примерно 6% (в действительности 5,52%). Об этом говорил и президент Путин.
  • Росстат определяет безработных по методологии Международной организации труда (МОТ). Так, безработными считают граждане старше 15 лет, у которых нет работы или доходного занятия, но искавшие его в течение последних четырех недель и готовые приступить к ней в течение недели. Если гражданин не соответствует этому описанию, Росстат не засчитывает его безработным.
  • Эксперты FinExpertiza расширили определение и включили в число безработных 2,9 млн человек, которые во II квартале заявляли о желании работать, но не искали работу по тем или иным причинам или не были готовы немедленно приступить к выполнению обязанностей. Также были учтены 1,8 млн человек, которые не искали работу, поскольку отчаялись ее найти, но готовы были выйти на службу «хоть завтра». Кроме этого безработными были признаны 91 тыс. человек, которые искали себе доходное место, но не могли приступить к работе немедленно.
  • Итого эксперты насчитали 4,9 млн скрытых безработных и продемонстрировали – всего лишь в результате изменения методики определения безработных общий показатель безработицы увеличивается с 6 до 12% от экономического активного населения. А это уже совершенно другой масштаб, доселе невиданный российскими властями.
  • Но и 9,3 млн безработных – это тоже не объективная картина реальности. Для полноты необходимо учесть и тех, кто из-за пандемии был переведен на неполную занятость или отправлен в отпуск за свой счет. Также надо иметь в виду, что 11 млн россиян вообще не хотят работать – это, как правило, учащиеся и домохозяйки. Поэтому из 92 млн трудоспособных россиян на сегодняшний день задействованы в экономике только 70 млн.
  • Отсутствие у Путина и его чиновников реальной картины безработицы делает сомнительным эффективное решение проблемы. Но к этому, по всей видимости, никто и не стремится. Так, например, один из планов по борьбе с безработицей, который рассматривают в правительстве, заключается в том, чтобы предоставить безработным статус самозанятых. Спасение утопающих, как говорится, дело самих утопающих.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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