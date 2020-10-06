Власти в два раза занизили число безработных. Их больше 10 млн 250 0 Экономика

Президент Владимир Путин неоднократно называл безработицу – главной проблемой для страны и ставил перед правительством задачу уменьшить число безработных граждан с 6 до 5% в 2021 году. В оценке уровня безработицы глава государства исходил из данных Росстата. Но, как выяснили эксперты, они могут быть занижены, по меньшей мере, в два раза.