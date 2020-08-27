Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов 331 0 Экономика

Российские власти «потеряли» объекты государственной собственности на 90 млрд долларов. По оценке Счетной палаты, на 1 января 2020 года на балансе государства числились активы на общую сумму 9,346 трлн руб., а в реестре федерального имущества – только на 2,652 трлн руб. Расхождение в оценке в 6,727 трлн руб., или 90 млрд долларов чуть меньше Фонда национального благосостояния в 110 млрд долларов.