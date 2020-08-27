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Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов

27 Августа 2020 331 0 Экономика
Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов

Российские власти «потеряли» объекты государственной собственности на 90 млрд долларов. По оценке Счетной палаты, на 1 января 2020 года на балансе государства числились активы на общую сумму 9,346 трлн руб., а в реестре федерального имущества – только на 2,652 трлн руб. Расхождение в оценке в 6,727 трлн руб., или 90 млрд долларов чуть меньше Фонда национального благосостояния в 110 млрд долларов.

Государство разворовывается и не знает об этом

  • Счетная палата провела аудит государственного имущества и пришла к неожиданному выводу – большая его часть отсутствует в реестре федерального имущества, но числится в бюджетной отчетности. Так, на 1 января 2020 года в отчетности были перечислены активы, включая недвижимость, земельные участки и движимое имущество на сумму 9,346 трлн руб., а в реестре федерального имущества (РФИ) были указаны активы на сумму 2,652 трлн руб.
  • Расхождение между двумя цифрами катастрофическое – оно равняется 6,727 трлн руб., или 90 млрд долларов. Эта сумма немного меньше объема Фонда национального благосостояния в 110 млрд долларов.
  • В реестре нет данных о более чем 32 тыс. объектах госсобственности. Росимущество не знает, что принадлежит государству и находится в пользовании территориальных органов власти и различных подведомственных организаций. Речь идет о недвижимости, земельных участках и автомобилях. В отсутствие информации о зарегистрированных правах собственность есть риск его перехода в частные руки.
  • Счетная палата говорит о незарегистрированных правах собственности и правах аренды Российской Федерации в отношении 500 объектов недвижимого имущества и более 150 земельных участков.
  • Этими объектами пользуются чиновники и, как установила Счетная палата, они исчезают из собственности государства при неустановленных обстоятельствах – за 2019 год удалось установить кражу двух квартир. Иными словами, со стороны чиновников происходит хищение госсобственности при полном попустительстве федеральной власти. Причины принятия решения о списании с баланса обычно не указываются. Чиновники продолжают воровать квартиры и земельные участки.
  • Также Росимущество не знает, сколько именно компаний принадлежит государству. По подсчетам Счетной палаты, 90% государственных акционерных обществ работают в серой зоне, то есть бесконтрольно. Росстат говорит о 1059 государственных АО и 760 ФГУПах. Росимущество не располагает данными о 34 АО и 134 ФГУПе, которые получают бюджетные деньги, но работают не на государство, а в частных интересах. Федеральная налоговая служба, которая считается наиболее продвинутой и цифровой, вообще не знает о более чем 600 предприятиях и, следовательно, не получает с них налоги. По данным налоговой, в собственности государства только 218 АО и 792 ФГУПа.
  • Правительство не располагает данными о финансовой деятельности 99% госкомпаний, а ориентируется на отчеты об 1%. Выборочный анализ Счетной палаты показал, что большинство предприятий приносят одни убытки, выплачивают непомерные зарплаты руководству и используются для выкачивания бюджетных денег. В 2017-2019 годах 500 компаний не платили дивидендов, а ФГУПы должны бюджету 718,2 млн руб. Счетная палата констатировала полный хаос в управлении собственностью.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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