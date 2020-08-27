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Получают в 20 раз больше. Кудрин раскритиковал зарплаты топ-менеджеров
27 Августа 2020 1319 2 Экономика
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не устает разгребать авгиевы конюшни путинского госкапитализма. Мало того, что государство не знает, сколько у него госкомпаний, так еще и вознаграждение их руководства превышает зарплаты обычных работников в 20 раз. Однако чистка, затеянная ведомством Кудрина, является косметической. Опытный политик не трогает основы путинской системы и умалчивает, например, о рекордных выплатах членам правления «Газпрома» в размере 1,055 млрд руб. на фоне чистого убытка в 276,98 млрд.
Государство потеряло счет госкомпаниям и зарплатам менеджеров
- Счетная палата занялась государственными предприятиями, которые расплодились, как плесень или грибок на теле российской экономики. Как выяснили аудиторы, убыточные компании находят возможность платить руководству в 20 раз больше, чем сотрудникам. В ведомстве назвали восьмикратный разрыв между зарплатами менеджмента и работников «проблемным вопросом».
- В отчете СП говорится: «Средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП "Ф" за 2017 год составила 405,9 тыс. руб. в месяц, что более чем в два раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП "Д" – 183,0 тыс. руб.»
- То, что аудиторы не назвали конкретные предприятия, вполне логично – государство не знает, сколько ему принадлежит компаний и каких. Так, например, данные «Единой системы управления госимуществом» Росимущества расходятся с данными Росстата и ФНС. Росимущество считает, что в России 1025 АО и 626 ФГУП, Росстат, что 1059 АО и 760 ФГУП, а ФНС – 218 АО и 792 ФГУП.
- В отчеты правительства и Минэкономразвития включаются данные только о 10 крупнейших АО – это 1% от их общего числа. Около 90% АО и ФГУПов находятся в серой зоне. Поэтому власти не могут точно сказать, сколько денег будет потрачено из бюджета на паразитические компании или получено от них доходов. В связи с этим ведомство Кудрина предлагает ужесточить и унифицировать подход по учеты госкомпаний за счет цифровизации и устранения проблем корпоративного управления. Также предлагается провести приватизацию большинства госкомпаний.
- Однако, докладывая о проблемах 90% госкомпаний, Счетная палата обошла стороной проблемы крупнейших госкомпаний – столпов российского госкапитализма. Согласно последнему отчету «Газпрома», при убытке в 276,98 млрд руб. в первом полугодии 2020 года руководство получило рекордные выплаты в 1,055 млрд руб. Это на 33% больше, чем годом ранее, когда у компании была прибыль. Почему так происходит, власти не спешат разбираться.
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ОПГ.
Все это происходит с молчаливого согласия гаранта.Эти менеджеры ,в целом ничем не примечательные,получают космические деньги на фоне зарплат по России.Гарант боится потерять их поддержку,вот и позволяет им такие деньги.Хочется обложить их трехэтажным,но легче немного станет мне.А этим ....... на всех накласть.