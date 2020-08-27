Получают в 20 раз больше. Кудрин раскритиковал зарплаты топ-менеджеров 1319 2 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не устает разгребать авгиевы конюшни путинского госкапитализма. Мало того, что государство не знает, сколько у него госкомпаний, так еще и вознаграждение их руководства превышает зарплаты обычных работников в 20 раз. Однако чистка, затеянная ведомством Кудрина, является косметической. Опытный политик не трогает основы путинской системы и умалчивает, например, о рекордных выплатах членам правления «Газпрома» в размере 1,055 млрд руб. на фоне чистого убытка в 276,98 млрд.