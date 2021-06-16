Переговоры Путина и Байдена продлились 93 минуты в узком составе

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлилось в узком составе 93 минуты. Переговоры в Женеве шли с 13.44 до 15.17 по местному времени, которое отстает на час от московского.

Об этом сообщил репортер Белого дома Джош Уингроув у себя в Twitter. О завершении переговоров около 16.20 по московскому времени также заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В узком кругу присутствовали Путин, Байден, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Переговоры в таком формате должны были длиться не больше одного часа по запланированному графику. После этого переговоры продолжатся в расширенном составе делегаций. Они начнутся примерно в 17.40 по Москве.

По завершении встречи Путин и Байден дадут каждый по пресс-конференции. Совместного подхода к журналистам не планируется.