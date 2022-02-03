«Весьма драматичная картина»: Рост цен в январе ускорился почти до 9% 9 0 Экономика

Цены в России не перестают расти, а их рост уже не укладывается в прогнозы властей. По данным Росстата, только за январь цены в среднем прибавили 1,07%. При этом Центробанк прогнозируют инфляцию на уровне 4-4,5% за год. Больше всего дорожают продукты питания, в особенности овощи, сахар, мука, вермишель и мясо. «Мы имеем весьма драматичную инфляционную картину», – констатируют аналитики.