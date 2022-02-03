«Весьма драматичная картина»: Рост цен в январе ускорился почти до 9%
3 Февраля 2022 9 0 Экономика
Цены в России не перестают расти, а их рост уже не укладывается в прогнозы властей. По данным Росстата, только за январь цены в среднем прибавили 1,07%. При этом Центробанк прогнозируют инфляцию на уровне 4-4,5% за год. Больше всего дорожают продукты питания, в особенности овощи, сахар, мука, вермишель и мясо. «Мы имеем весьма драматичную инфляционную картину», – констатируют аналитики.
Цены на полках растут быстрее, чем в прогнозах
- Официальный показатель инфляции в России стремится к 9%. По данным Росстата, с 22 по 28 января рост цен составил 0,19% (неделей ранее – 0,22%). Однако за месяц цены выросли на 1,07%, а в годовом выражении – на 8,82%.
- Быстрее всего дорожало продовольствие – на 0,31% за неделю (до этого было 0,21%). За год продукты питания стали дороже в среднем на 10,82%. С начала года отличилась капуста (+13,46%), огурцы (+12,21%), помидоры (+11,85%), бананы (+8,21%) и морковь (+7,22%). Макароны подорожали на 2,8%, мука – на 1,95%, а сахар – на 2,53%. Цены на яйца снизились на 3,37%, на мясо курицы – на 1,33%, на свинину – на 0,25%.
- Замедлился рост цен на автомобили: отечественные машины подорожали на 2,1%, а зарубежные – на 1,95% с начала года. Также незначительно упали в цене стройматериалы. «В итоге за 4 недели января мы имеем весьма драматичную инфляционную картину…» – отмечает главный экономист «Центрокредит» Евгений Суворов. По его словам, отвечать на рост цен Центробанк будет повышением ключевой ставки – минимум до 9,5%, но, возможно, и до 10% на заседании 11 февраля.
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- В 2021 году инфляция в России официально составила 8,39%. Однако альтернативный подсчет «Ромира» показал рост на 18%. Почти столько же – 17,7% – составила «наблюдаемая инфляция», то есть рост цен, который видят россияне и сообщают об этом Центробанку. Между тем ЦБ, отвечающий за инфляцию в стране, прогнозирует в 2022 году рост цен на 4-4,5%. В прошлом году регулятор пять раз переписывал свои прогнозы, не поспевая за растущими ценами. В этом году ситуация может повториться.
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