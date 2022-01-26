Реальный рост цен в России оказался в два раза выше, чем у Росстата
26 Января 2022 257 3 Экономика
Росстат по итогам 2021 года насчитал рост цен в России в пределах 8,39%. На основе данных статистического ведомства Минфин и Центробанк спрогнозировали скорое прохождение пика инфляции. Однако рост цен, рассчитанный на основе реальных покупок россиян, а не виртуальной потребительской корзины, в 2021 году составил 18%. С таким уровнем инфляции Россия приближается к группе стран-аутсайдеров: Турции, Ирану и Аргентине.
Проблемы официальной статистики
- Росстат в 2021 году зафиксировал инфляцию в пределах 8,39%. Несмотря на то, что она стала рекордной с 2016 года, это дало повод властям говорить о сравнительных успехах по сдерживанию роста цен. Однако, как подсчитал исследовательский холдинг «Ромир», в 2021 году реальная инфляция в России достигла 18%.
- Росстат и «Ромир» по-разному считают инфляцию. Росстат берет условную потребительскую корзину, включая в нее многие товары, не пользующиеся широким спросом. «Ромир» же берет данные кассовых аппаратов и считает рост цен по реальным покупкам, которые в обозначенный период делают россияне.
- В итоге данные «Ромира» более чем в два раза превосходят данные Росстата. Проверить точность этих сведений можно через такой показатель, как «наблюдаемая» инфляция – то есть рост цен, который видят на полках магазинов сами россияне. Наблюдаемую инфляцию изучает Центробанк. В декабре она составляла 17,7%, что почти точно совпадает с подсчетом «Ромира», но никак не бьется с официальной статистикой Росстата.
- Согласно «Ромиру», за последние три года потребительская корзина россиян подорожала на 35%. Здесь стоит вспомнить о доходах, которые не растут с 2014 года, а только падают. В 2021 году по кошелькам россиян ударил рост цен на продовольствие. Росстат, рапортующий о продовольственной инфляции в 10,8%, признает, что большинство продуктов подорожали от 26,8% (курица) до 139,1% (капуста). Увидеть среднее арифметическое значение в 10,8% крайне сложно.
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- «В течение прошлого года цены на продукты держались на высоком уровне. И если в конце 2020 года происходила стабилизация цен после противокоронавирусных ограничений, то во второй половине 2021 года рост цен, наоборот, ускорился», – отметила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.
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В Министерстве Правительства и в каждом регионе России надо заниматься ценами. Иначе очередные инфляции не дают стабилизации цен и делает основной народ бедными.--Этим никто не выигрывает.
рост цен не меньше 50%
Росстат - это дешевая конторка, которая считает все на свете так, как ей скажут. В стране, где ложь от федеральных источников стала нормой на другое рассчитывать не стоит.