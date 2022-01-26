Реальный рост цен в России оказался в два раза выше, чем у Росстата 257 3 Экономика

Росстат по итогам 2021 года насчитал рост цен в России в пределах 8,39%. На основе данных статистического ведомства Минфин и Центробанк спрогнозировали скорое прохождение пика инфляции. Однако рост цен, рассчитанный на основе реальных покупок россиян, а не виртуальной потребительской корзины, в 2021 году составил 18%. С таким уровнем инфляции Россия приближается к группе стран-аутсайдеров: Турции, Ирану и Аргентине.