В Белоруссии закончились не только доллары и евро, но и рубли 1302 1 Экономика

Валютный кризис в Белоруссии развивается острее политического: в то время как президент Александр Лукашенко удерживает власть, несмотря на массовые протесты, белорусский рубль не смог удержать позиции перед долларом, евро и даже рублем. До этого обменные пункты перешли на работу с оборота – продавали валюту, которую удавалось купить у населения. Но в основном люди отстаивали очереди, чтобы купить иностранные денежные знаки. Утром 26 августа у банков закончились запасы валюты.