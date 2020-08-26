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В Белоруссии закончились не только доллары и евро, но и рубли
26 Августа 2020 1302 1 Экономика
Валютный кризис в Белоруссии развивается острее политического: в то время как президент Александр Лукашенко удерживает власть, несмотря на массовые протесты, белорусский рубль не смог удержать позиции перед долларом, евро и даже рублем. До этого обменные пункты перешли на работу с оборота – продавали валюту, которую удавалось купить у населения. Но в основном люди отстаивали очереди, чтобы купить иностранные денежные знаки. Утром 26 августа у банков закончились запасы валюты.
Белоруссия осталась с «зайчиками»
- В Минске в среду, 26 августа, у банков закончились доллары, евро и даже рубли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. В государственном Беларусбанке не оказалось валюты, хотя очередь в кассу стояла. В Альфа-банке было только 20 тыс. российских рублей. В «БСБ банке» оставалось лишь 500 долларов. В Приорбанке было больше всего долларов – 2 тыс., но ни евро, ни рублей. ВТБ и БПС-Сбербанк, дочерние структуры российских банков, могли предложить 2 тыс. долларов и 1,6 тыс. евро.
- Большинство обменных пунктов в Белоруссии перешли на продажу валюты с оборота – продается валюта, которая была куплена ранее. Тем, кто хотел купить валюту, говорили подождать, пока другой клиент ее продаст. Некоторые ждали по полдня и уходили ни с чем. В банках, как писал ТАСС, требовалось заказывать суммы от 1 тыс. долларов за 10 рабочих дней.
- Курс белорусского рубля рухнул до 2,60 за доллар и до 3,07 за евро. Девальвация составила 1,9% за один день, а с момента проведения президентских выборов 9 августа белорусский рубль обесценился на 6,2% и 6,2% к доллару и евро.
- В Нацбанке признают повышенный спрос на валюту и связывают его с «ожиданиями девальвации». По словам источника «Коммерсанта», спрос идет в основном на доллары, меньше на евро. В одном обменнике оборот вырос с 10-20 тыс. долларов до 50 тыс.
- Белорусские граждане побежали скупать валюту на слухах о запрете на валютные операции и заморозке банковских вкладов 20 августа. Нацбанк при этом признает, что у коммерческих банков есть проблемы с «физическим наличием купюр» иностранной валюты, но якобы сложностей с ликвидностью нет. У Белоруссии в целом есть всего 4,2 млрд долларов в резервах при госдолге в 39,5 млрд. Остановка экспортных предприятий ограничила приток валюты в страну. Поэтому республика сегодня находится в одном шаге от полноценного валютного кризиса и уже попросила у России простить долг в 1,6 млрд долларов.
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