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Россия простит Белоруссии 1,6 млрд долларов долга ради Лукашенко

25 Августа 2020 782 0 Экономика
Россия простит Белоруссии 1,6 млрд долларов долга ради Лукашенко

Политический кризис в Белоруссии и остающийся у власти президент Александр Лукашенко приближают риск дефолта республики. Правительству Белоруссии не к кому обратиться, кроме все прощающей России. Власти просят рефинансировать кредиты на 1,6 млрд долларов. Об этом рассказал глава Минфина республики Юрий Селиверстов. В Кремле готовы рассмотреть этот «сугубо экономический» момент.

Поддержка Лукашенко обходится все дороже

  • Всего в 2020 году Минску надо было выплатить 3,6 млрд долларов по государственному долгу. Около 2 млрд долларов белорусское правительство успело погасить за счет размещения еврооблигаций до начала протестов. Однако политический кризис и потеря легитимности Лукашенко, которого не признают президентом страны Евросоюза и США, перекрыли возможность занять и выплатить еще 1,6 млрд долларов. Ситуации упрощает то, что это долги перед российскими банками.
  • Глава Минфина Белоруссии Селиверстов сказал, что вопрос обсуждается с российскими банками. «Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим», – заключил он. Это означает одно – Россия может потерять 1,6 млрд долларов, которые будут рефинансированы, а банки получат через время возмещения за счет бюджета.
  • Белорусские власти столкнулись с серьезным финансовым кризисом на фоне политического: девальвация рубля привела к увеличению выплат по внешнему долгу, а остановка предприятий лишила республику валютной выручки от экспорта. Но в правительстве надеются, что доходы в белорусских рублях от работы «Беларуськалия», крупнейшего производителя удобрений в мире, увеличатся через время.
  • Дыра в бюджете пока оценивается в 3-4 млрд руб. Это не дает финансировать расходы, в том числе социальные – пенсии и зарплаты. Поэтому Минфину придется прибегнуть к резервам, сформированным в качестве остатков в предыдущие годы.
  • В целом финансовое состояние Белоруссии крайне тяжелое: госдолг составляет 39,5 млрд долларов, из которых 16,7 млрд долларов – долг правительства. При этом валютные резервы страны составляют всего 9 млрд долларов, из которых живых денег – 4 млрд. Валюты у Белоруссии в обрез – в 2019 году страна заработала на экспорте 41,9 млрд долларов, а потратила на импорт – 42,2 млрд долларов. Сальдо торгового баланса остается отрицательным.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва рассмотрит просьбу Белоруссии о рефинансировании долга. Он напомнил, что подобные вопросы поднимались и раньше. Но тогда Минск просил «простить» гораздо более скромные суммы – 630 млн долларов в качестве межправительственного кредита и 200 млн долларов в виде транша по программе помощи от Евразийского фонда стабилизации и развития. Ни того, ни другого Минск от Москвы не получил, поскольку Лукашенко отказал Путину в интеграции двух стран. Но теперь Путин готов прийти на помощь, несмотря на то, что уже списал Лукашенко и готов обсудить будущее Белоруссии с оппозицией.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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