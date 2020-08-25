Россия простит Белоруссии 1,6 млрд долларов долга ради Лукашенко 782 0 Экономика

Политический кризис в Белоруссии и остающийся у власти президент Александр Лукашенко приближают риск дефолта республики. Правительству Белоруссии не к кому обратиться, кроме все прощающей России. Власти просят рефинансировать кредиты на 1,6 млрд долларов. Об этом рассказал глава Минфина республики Юрий Селиверстов. В Кремле готовы рассмотреть этот «сугубо экономический» момент.