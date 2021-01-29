Уровень жизни обнулился. Доходы россиян рухнули до показателя 2010 года 285 0 Экономика

Росстат в четверг поздно вечером опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян за 2020 год. По итогам 12 месяцев они обрушились на 3,5% – сильнее, чем прогнозировало Минэкономразвития, которое ожидало, что россияне потеряют 3% доходов. Хуже ситуация выглядит, если взять более длинный промежуток – за последние семь лет россияне обеднели на 10,6%, а общий уровень доходов откатился в 2010 год. Фактически период 2010-е годов стал «проклятым десятилетием» для кошельков россиян.