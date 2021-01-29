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Уровень жизни обнулился. Доходы россиян рухнули до показателя 2010 года
29 Января 2021 285 0 Экономика
Росстат в четверг поздно вечером опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян за 2020 год. По итогам 12 месяцев они обрушились на 3,5% – сильнее, чем прогнозировало Минэкономразвития, которое ожидало, что россияне потеряют 3% доходов. Хуже ситуация выглядит, если взять более длинный промежуток – за последние семь лет россияне обеднели на 10,6%, а общий уровень доходов откатился в 2010 год. Фактически период 2010-е годов стал «проклятым десятилетием» для кошельков россиян.
Десять лет обеднения
- Росстат подсчитал, на какую сумму в среднем жили россияне в 2020 году. В первом квартале 146 млн человек сводили концы с концами на 31,2 тыс. руб. в месяц, но уже в третьем сумма увеличилась до 35 тыс., а в четвертом квартале, благодаря премиям и 13-м зарплатам, выросла до 42,5 тыс. руб.
- Таким образом, денежные доходы граждан в среднем на душу населения составили 35 361 руб. В номинальном выражении они увеличились на 0,3%. Но ключевым показателем являются все же реальные располагаемые денежные доходы. А вот они упали по итогам года на 3,5%.
- Сильнее всего доходы обрушились во втором квартале – на 8%. В третьем произошло замедление обвала – до 4,3%, а в четвертом – до 1,7%. Однако этого хватило, чтобы 2020 год, как корова языком, слизнул весь рост доходов за 2018-19 годы.
- За семь лет россияне потеряли 10,6% доходов из-за геополитики и санкций. С 2014 года рост благосостояния наблюдался лишь в 2018-м (0,1%) и в 2019-м (1%). Но 2020-ый развернул тренд вспять – теперь можно с уверенностью говорить, что 2010-е годы стали «потерянным десятилетием» для россиян.
- В 2021 год граждане России пришли с доходами на уровне 2010 года. Средняя зарплата, по данным Росстата, составляет 49 454 рубля. И хотя она номинально выросла на 3169 рубля (5,5%), инфляция «съела» этот рост, оставив от него 0,6%. Рост зарплат в рублях на 17 тыс. за семь лет ничего не значит, поскольку в долларах они сократились на 27%, а более 60% экономики зависит от импорта, соответственно, от курса доллара.
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- Массовое обеднение россиян ведет к росту закредитованности – в 2020 году россияне установили рекорд по долговой нагрузке: она увеличилась на 2,393 трлн руб. и достигла 20,044 трлн. Несмотря на это спад потребления составил 4,1%. В России по-прежнему высока безработица (4,321 млн человек), а большое количество граждан находится за чертой бедности (около 20 млн человек).
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