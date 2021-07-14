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Ученые обнаружили в Судане многовековые гробницы в форме галактик

14 Июля 2021 171 0 Наука и технологии
Ученые обнаружили в Судане многовековые гробницы в форме галактик

Многовековые гробницы в Восточном Судане расположены группами, которые напоминают галактики, показывают новые исследования, демонстрирующие, как географические и социальные процессы сформировали погребальный ландшафт региона.

Ученые использовали статистический инструмент, первоначально разработанный для космологии, для исследования захоронений региона, которые варьируются от древних построек до средневековых и современных исламских памятников. Они обнаружили замысловатый узор, созданный, когда люди систематически строили новые гробницы вокруг более ранних, что дает редкую возможность заглянуть в культурную историю народа, который заселил этот район более 2000 лет назад и сохранил полукочевой образ жизни.

«Обнаружение погребального рисунка, который, скорее всего, основывается на сложной генеалогической и групповой принадлежности, дает ценную информацию об их обществе не только в тот период истории, когда были построены средневековые исламские гробницы, но даже на предыдущие эпохи из-за присущего им традиционализма», - говорит Стефано Костанцо, аспирант археологии Неаполитанского университета L'Orientale в Италии и соавтор новых открытий.

Техника, которую он и его коллеги использовали для анализа гробниц, также может быть применена к другим отдаленным пустыням, чтобы понять происхождение и развитие археологических памятников и ландшафтов.

Холмистый полузасушливый район Судана Кассала усеян тысячами поднятых памятников, которые особенно заметны из-за ограниченной растительности. Некоторые из них представляют собой относительно простые курганы возрастом более 1000 лет. Они могут представлять собой кольца, диски или закругленные конусы из земли или камня и иметь диаметр от полуметра до 20 метров.

Есть также хорошо сохранившиеся исламские памятники, известные как куббы. Эти квадратные конструкции могут достигать пяти метров в длину и двух метров в высоту и построены из плоских каменных плит. 

Костанцо и его команда использовали спутниковые снимки и полевые исследования, чтобы идентифицировать памятники, разбросанные на площади около 4100 квадратных километров. Исследователи ожидали найти несколько сотен гробниц, сгруппированных вокруг небольшой группы гор. Однако, к своему удивлению, они обнаружили более 10 000 захоронений, разбросанных по всему региону. Они выявили 783 кургана в небольших скоплениях вокруг предгорий и больших, более рыхлых скоплениях на открытых равнинах, а также 10 274 неукрашенных куббов, собранных в тесные скопления, типичные для XVI и XVII веков.

Чтобы определить, как были выбраны эти места, он и его коллеги опирались на свои предыдущие исследования экологических условий в регионе. Они обнаружили, что памятники, как правило, появляются в предгорных или пологих областях с большим количеством сырого строительного материала в виде встречающихся в природе плоских плит твердой породы с выветренных склонов холмов.

Однако, хотя региональные географические особенности объясняют, почему группы гробниц были найдены в определенных местах, по словам Костанцо, они не могут полностью объяснить расположение этих гробниц меньшего размера.

По его словам, социальные причины, лежащие в основе этих кластеров, сложно расшифровать из-за отсутствия четкой письменной или устной информации. Все гробницы выглядят «удивительно похожими», и ни одна из них никогда не раскапывалась.

Чтобы распутать сложный узор памятников, исследователи использовали своего рода модель, известную как кластерный процесс Неймана-Скотта. Этот метод был разработан для изучения того, как большое количество объектов, таких как звезды, группируется вокруг неопознанных центральных точек. Команда обнаружила, что гробницы организованы в галактические кластеры, в которых несколько гробниц предков, расположение которых было обусловлено ограничениями окружающей среды, постепенно окружаются сотнями новых гробниц. 

«Расположение в виде галактики полезно в качестве метафоры, потому что оно дает представление о процессе, регулируемом притяжением», - сказал Костанцо. «Гравитационное притяжение звезд вокруг сильных и невидимых центров тяжести становится социально-индуцированным притяжением новых гробниц вокруг древних гробниц - или даже просто мест - имеющих традиционное значение».

Он и его команда пришли к выводу, что кластеры, вероятно, представляют собой племенные или семейные кладбища народа беджа, где, возможно, слились многие отдельные группы, «в соответствии с общей, переданной по наследству святостью мест». Результаты могут также иметь отношение к гораздо более древним археологическим памятникам в Судане и Египте, где проживают другие группы беджа.

Тем не менее, предупреждает Костанцо, выявленная им и его коллегами закономерность является лишь отправной точкой для более тщательных исследований. Следующими шагами будут изучение и установление официальной защиты многих ранее неизвестных мест, а также опрос жителей региона беджа, чтобы узнать их мнение о скоплениях гробниц, пишет PopSci.

«Вся работа была бы невозможна без руководства суданской археологической группы, которая руководит полевыми работами, и народа беджа Кассалы», - сказал Костанцо. «Их гостеприимство и личное понимание являются реальной основой для любых исследований наследия, проводимых в регионе».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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