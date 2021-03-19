«У нас с ним плохо». Чубайс назвал главной проблемой России экономический рост 76 1 Экономика

Главной проблемой России остается медленный экономический рост. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» выразил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По его словам, эту проблему признают и оппозиционеры, и президент Владимир Путин. Но пока Россия находится на уровне ниже среднемирового.