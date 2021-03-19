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«У нас с ним плохо». Чубайс назвал главной проблемой России экономический рост
19 Марта 2021 76 1 Экономика
Главной проблемой России остается медленный экономический рост. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» выразил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По его словам, эту проблему признают и оппозиционеры, и президент Владимир Путин. Но пока Россия находится на уровне ниже среднемирового.
Чубайс рассказал о фундаментальном изъяне
- Спецпредставить президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал главной проблемой страны – низкий экономический рост. В интервью «Эхо Москвы», посвященном Егору Гайдару, Чубайс отметил, что темпы роста не нравятся всем, «даже независимо от того, кто как относится к роли государства».
- «У нас с ним плохо», – сказал Чубайс о росте экономики. «Это признают все, начиная с самой ярой оппозиции и кончая Путиным Владимиром Владимировичем», – отметил чиновник. Он напомнил слова президента о том, что задача правительства – «поднять темпы экономики до уровня выше среднемирового». Однако пока Россия находится на уровне «ниже, чем среднемировой».
- Чубайс назвал проблемы экономики «фундаментальным изъяном, у которого есть свои причины». Но предложил поговорить о них отдельно. Тем не менее, Чубайс заверил, что в стране есть рыночная экономика. Дальше можно спорить о медленном росте, о засилье государства, о плохой защите частной собственности и малоэффективной судебной системе. «Это просто как воздух, которым мы дышим. Ну, да он чего-то… давление растет, падает, какие-то запахи пошли дурацкие. Мне это не очень нравится. И так далее. Но поживите без воздуха», – заявил Чубайс.
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- Весной 2020 года Чубайс в интервью Forbes предупредил руководство страны, что России нужно сворачивать с пути сырьевой экономики. Тогда на фоне падения цен на нефть он говорил, что нефтяные цены в обозримом будущем не превысят 40 долларов за баррель. ТЭК России, по его словам, формирует 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта. Однако в связи с коллапсом на нефтяном рынке Чубайс напомнил ковбойскую поговорку: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать».
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главная проблема России это ты,и такие как ты