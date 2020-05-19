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Чубайс призвал Россию слезть с «дохлой лошади». Новой не предложил

19 Мая 2020 375 0 Экономика
Чубайс призвал Россию слезть с «дохлой лошади». Новой не предложил
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает призывать власти страны отказаться от привязки экономики к нефти. В очередной раз, говоря о текущих проблемах нефтяной отрасли, Чубайс напомнил ковбойскую поговорку: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать». Под сдохшей лошадью глава «Роснано» имел в виду нефтяную отрасль. Другую лошадь, на которой можно въехать в светлое будущее, он не предложил.

Слезть с лошади, а дальше – идти пешком

  • Падение нефтяных цен – это «набатный колокол» для России и ее экономики, заявил Чубайс в интервью Forbes. Руководству страны надо «сворачивать с этого пути», иначе оно будет подвергать Россию «стратегическому риску». По словам главы «Роснано», текущий технологический уклад устаревает (его он сравнил с дохлой лошадью) – российская экономика больше не может рассчитывать на высокие цены на нефть.
  • В самых оптимистических прогнозах нефть будет стоить не более 40 долларов за баррель в обозримом будущем, тогда как бюджет России сводит концы с концами при цене 42,4 доллара за Urals. Чубайс не считает, что надо немедленно закрывать месторождения в Западной Сибири, но говорит о долгосрочной стратегии ухода от нефтяной зависимости ради снижения рисков.
  • В апреле 2020 года Россия получила на 40% меньше доходов от нефти и газа, чем за тот же месяц в 2019 году. По итогам первого квартала, и крупнейшие сырьевые компании – «Роснефть» и «Газпром» – показали многомиллиардные убытки. Не исключено, что до конца года они будут убыточным: так, например, «Газпром» сократит экспорт на 20%, а «Роснефть» вынуждена урезать добычу до 4,6 млн баррелей в сутки и уступать свою долю на европейском и азиатском рынках. При этом обе компании просят поддержки со стороны бюджета и налоговых послаблений.
  • Чубайс не говорит о том, как нужно менять экономику и каким образом ее перестраивать. По его же словам, ТЭК России формирует 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта. Нефтегазовая промышленность – это, по его словам, «становой хребет России». Изменить подход к инновационной экономике, о чем каждый раз повторяет Чубайс, не позволяют, прежде всего, результаты деятельность возглавляемой им госкорпорации: с 2011 года она получила 400 млрд руб. из бюджета, но не произвела ничего заметного, что могло бы пойти на экспорт и конкурировать на мировых рынках.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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