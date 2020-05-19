Чубайс призвал Россию слезть с «дохлой лошади». Новой не предложил 375 0 Экономика img_copyright

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает призывать власти страны отказаться от привязки экономики к нефти. В очередной раз, говоря о текущих проблемах нефтяной отрасли, Чубайс напомнил ковбойскую поговорку: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать». Под сдохшей лошадью глава «Роснано» имел в виду нефтяную отрасль. Другую лошадь, на которой можно въехать в светлое будущее, он не предложил.