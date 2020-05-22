Ты хочешь быть прав или счастлив?

Умение отстаивать собственное мнение – это, конечно, великое благо. Оно означает, что у вас хорошо развито чувство собственных границ, и вы не позволите другим указывать, что вам делать, что носить и как жить. Проблемы начинаются тогда, когда вы сами начинаете навязывать собственное мнение другим людям в качестве единственно верного. И каждый раз, когда вы с пеной у рта доказываете близким и дорогим людям свою правоту, причиняя им боль, обвиняя в некомпетентности, в непонимании ситуации или просто в глупости – задайте себе вопрос: «Вы хотите быть правыми – или счастливыми?»

У каждого человека в этом мире есть своя система ценностей и приоритетов, свой взгляд на вещи, собственные предпочтения во всем – от цвета до образа жизни. Теоретически большинство с этим согласно. Но как только дело доходит до реального столкновения картин мира – спорщики прут друг на друга, как танки, не в силах остановиться, и даже если один просит прекратить бессмысленный спор, то второй продолжает его, не реагируя ни на вторую, ни на пятую просьбу. В результате происходит маленькая ядерная война, после которой не остается ничего, кроме выжженной земли. И вот вы сидите посреди этого пепелища и спрашиваете себя: «А что я сделал не так? Ведь я же прав!».

Чтоб разобраться в причинах этого «не так», надо сначала понять, откуда в нас это неуемное желание навязывать другому человеку свою картину мира. Здесь все довольно просто: мы ощущаем себя в безопасности только тогда, когда у нас есть иллюзия, что мы контролируем ситуацию. А контроль – это прежде всего возможность с высокой степенью точности предсказать реакции и поступки окружающих. Сделать это можно только в том случае, если все люди будут похожи друг на друга – и не просто на кого-то, а на нас самих. Разумеется, мы не можем позволить другим быть другими! Ведь нам страшно. Мы обеспокоены. Мы стоим на краю бездны и можем сорваться в любой момент, мир разрушится необратимо, если люди не будут вести себя так, как нужно нам.

Любой, кто не совпадает с нами во взглядах и привычках – враг. Мы негодуем и злимся, мы готовы уничтожить любого, кто посмел поставить под вопрос нашу картину мира, которая, как нам точно известно, наиболее полным образом отражает существующую реальность. И тут неважно, кто это – друг, любовник, дети, коллеги. Важно наше собственное беспокойство, наша тревога, с которой мы не можем справиться. Кроме того, ощущая себя во всем правыми, мы получаем внутреннюю индульгенцию на любые способы поведения – а с ней и ощущение собственной исключительности.

Другие люди не ведут здоровый образ жизни, соглашаются на работу, где платят «вчерную», едят вредные пончики вместо полезной гречки и путешествуют вместо того, чтобы сделать ремонт на кухне? Да они ничего не понимают в жизни! Достойными существования они станут только тогда, когда примут нашу точку зрения, наши вкусы и наш образ жизни. Этим людям больно из-за вашей правоты? Ничего, это у них просто ума не хватает понять, что они действуют неправильно.

В результате мы разрушаем важные для нас отношения – что, конечно, никак не способствует нашему чувству безопасности. Наоборот – мы умножаем ее на ноль. Ведь наша безопасность и ощущение счастья очень сильно связаны с тем, насколько гармоничные и глубокие отношения мы способны выстраивать с окружающими. А когда возникает гармония? Когда мы признаем за всем существующим право быть. Если мы этого права не даем никому и ничему – мы оказываемся в пустоте. Именно поэтому «быть правым» не то же самое, что быть счастливым. Гибкость мышления, способность поставить себя на место другого и принять его как другого – вот залог нормальной жизни. Причем это действует не только в межличностных отношениях. Люди с гибким мышлением, готовые рассматривать не одну, а десяток вариантов картины мира, более успешны в работе. Ведь любая ситуация, рассмотренная с разных позиций, обретает объем – а значит, и вероятность множества решений.

Наша картина мира имеет право на существование – но у другого мировоззрения есть ровно такое же право. Мы не являемся клонами друг друга: у нас разные физические возможности, разные каналы восприятия, разные способы осмысливать происходящее и делать выводы. Когда мы находим в себе силы это не просто признать, но и воплотить это убеждение в реальных взаимодействиях – мир меняется самым волшебным образом. Он становится красочным и многогранным. Попробуйте посмотреть на весеннюю лужу глазами ребенка, с которым вы сейчас гуляете – и грязное холодное месиво превратится в интереснейшую субстанцию, по которой можно с упоением топать ногой и наблюдать, как красиво разлетаются в стороны брызги.

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