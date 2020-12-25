Три потенциально опасных астероида пролетит мимо Земли в Рождество

Как сообщают астрономы, в Рождество, 25 декабря, мимо Земли пролетят три астероида, признанные потенциально опасными. Самый большой из них имеет диаметр 689 футов и пролетает мимо нашей планеты каждый год. В следующий раз мы сможет увидеть 2014 SD224 уже 18 декабря 2021 года.

Согласно данным Центра исследований околоземных объектов НАСА, в Рождество, 25 декабря, на достаточно близком расстоянии от Земли пролетят три астероида, признанные учеными потенциально опасными. Самый большой астероид из этой тройки, названный 2014 SD224, имеет диаметр 689 футов. Он приблизится к нашей планете на минимальное расстояние примерно в 15:20 EST.

Два других, более мелких астероида, 2020 XY и 2020 YM1, также, как ожидается, пролетят мимо нашей планеты 25 декабря. К счастью, по информации НАСА, ни один из этих астероидов не представляет серьезной угрозы для Земли. Но поскольку эти объекты движутся так близко к Земле (0,02019 астрономической единицы) и с большей вероятностью вращаются по той же плоскости, что и Земля, они по-прежнему считаются потенциально опасными объектами.

На данный момент астрономы выследили почти 90% околоземных астероидов шириной в полмили или больше, которые потенциально могут вызвать глобальное исчезновение. По оценкам исследователей, мы, вероятно, обнаружили только около 20-30% околоземных астероидов в нашей Солнечной системе, размер которых превышает 330 футов. Астероиды такого размера не вызовут события на уровне вымирания, говорят ученые, но однозначно нанесут серьезный ущерб всему региону, по которому они нанесли удар.

Текущие оценки предполагают, что может быть до 20 500 таких объектов, парящих в Солнечной системе, 4700 из которых считаются потенциально опасными. Так что НАСА и другие космические агентства по всему миру пристально за ними следят, пишет PopularMechanics.