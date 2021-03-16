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Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на бензин
16 Марта 2021 134 0 Экономика
Цены на автомобильное топливо не перестанут расти в обозримом будущем. Причина роста будет все та же – «увеличение экспортной альтернативы для российских производителей». Если сейчас за одну тонну бензина можно получить за границей 64 300 рублей, то на Санкт-Петербургской международной бирже она стоит 54 670 рублей. При этом «экспортная альтернатива» будет расти, поскольку нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, а рубль в достаточной мере не укрепился, пишет стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.
Бензин продолжит дорожать для россиян
- Рост цен на бензин не остановило обещание правительства заплатить нефтяникам дополнительные 135 млрд руб. в 2021 году в рамках демпферного механизма (оно заработает только с 1 мая, а до тех пор рынок предоставлен сам себе). Стоимость топлива резко увеличивается в оптовом звене: с середины декабря по середину марта «Аи-92» подорожал на 23% (на пике достигал 55,75 тыс. руб. за тонну), а «Аи-95» дорожал на 19% – максимально с начала кризиса.
- В розничном звене рост пока не отыграл оптовые цены, но он более чем заметен. За январь и февраль, по данным Росстата, бензин подорожал на 2,2%. Это почти в 1,5 раза больше, чем официальная инфляция за тот же период – 1,3%. В реальном выражении «Аи-92» подорожал на 1,07 руб., «Аи-95» – на 0,98 руб., дизель – на 1,09 руб.
- По мнению стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, цены на бензин продолжат расти в ближайшие месяцы. Эксперт объясняет это тем, что стоимость бензина растет главным образом из-за увеличения экспортной альтернативы. Другими словами, нефтяникам выгоднее отправлять бензин на экспорт, нежели продавать его на внутреннем рынке.
- Сейчас за тонну в Европе российские нефтяники выручают 64 300 рублей, а на Санкт-Петербургской международной бирже они могут заработать за этот объем всего 54 670 рублей. Дело тут в двух обстоятельствах: во-первых, нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, но – и это во-вторых – правительство сдерживает укрепление рубля массированной скупкой долларов в резервы. Из-за этой непродуманной политики происходит инфляция – как на продукты питания, так и на бензин.
- Решается вопрос, как это принято на последнем сроке президента Владимира Путина, с помощью дирижизма в советском стиле: правительство предписало нефтяным компания сократить экспорт нефти в феврале и направить больше сырья на переработку, чтобы создать резервы в стране. Однако это особо не помогло – температуру сбили, а хроническая болезнь осталась. В марте цены снова поползли вверх.
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- Запретить полностью экспорт, пока не будут удовлетворены внутренние потребности, Владимир Путин не может. На встрече с 66-тью олигархами, контролирующими почти все крупнейшие компании России, президент рекомендовал сверхприбыли от продажи сырья вкладывать в страну, а не вывозить в офшоры. Но деофшоризация Путину не удается с 2014 года. Поэтому попытка заставить работать экспортные доходы на развитие России вряд ли принесет ощутимые плоды. Однако именно из-за «экспортной альтернативы» в стране будет разгоняться инфляция и будут страдать доходы россиян, которые и без того рекордно упали в 2020 году – на 3,5% и откатились на уровень 2010 года.
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