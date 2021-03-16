Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на бензин 134 0 Экономика

Цены на автомобильное топливо не перестанут расти в обозримом будущем. Причина роста будет все та же – «увеличение экспортной альтернативы для российских производителей». Если сейчас за одну тонну бензина можно получить за границей 64 300 рублей, то на Санкт-Петербургской международной бирже она стоит 54 670 рублей. При этом «экспортная альтернатива» будет расти, поскольку нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, а рубль в достаточной мере не укрепился, пишет стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.