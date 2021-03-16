Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 МАР, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 МАР, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на бензин

16 Марта 2021 134 0 Экономика
Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на бензин

Цены на автомобильное топливо не перестанут расти в обозримом будущем. Причина роста будет все та же – «увеличение экспортной альтернативы для российских производителей». Если сейчас за одну тонну бензина можно получить за границей 64 300 рублей, то на Санкт-Петербургской международной бирже она стоит 54 670 рублей. При этом «экспортная альтернатива» будет расти, поскольку нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, а рубль в достаточной мере не укрепился, пишет стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Бензин продолжит дорожать для россиян

  • Рост цен на бензин не остановило обещание правительства заплатить нефтяникам дополнительные 135 млрд руб. в 2021 году в рамках демпферного механизма (оно заработает только с 1 мая, а до тех пор рынок предоставлен сам себе). Стоимость топлива резко увеличивается в оптовом звене: с середины декабря по середину марта «Аи-92» подорожал на 23% (на пике достигал 55,75 тыс. руб. за тонну), а «Аи-95» дорожал на 19% – максимально с начала кризиса.
  • В розничном звене рост пока не отыграл оптовые цены, но он более чем заметен. За январь и февраль, по данным Росстата, бензин подорожал на 2,2%. Это почти в 1,5 раза больше, чем официальная инфляция за тот же период – 1,3%. В реальном выражении «Аи-92» подорожал на 1,07 руб., «Аи-95» – на 0,98 руб., дизель – на 1,09 руб.
  • По мнению стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, цены на бензин продолжат расти в ближайшие месяцы. Эксперт объясняет это тем, что стоимость бензина растет главным образом из-за увеличения экспортной альтернативы. Другими словами, нефтяникам выгоднее отправлять бензин на экспорт, нежели продавать его на внутреннем рынке.
  • Сейчас за тонну в Европе российские нефтяники выручают 64 300 рублей, а на Санкт-Петербургской международной бирже они могут заработать за этот объем всего 54 670 рублей. Дело тут в двух обстоятельствах: во-первых, нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, но – и это во-вторых – правительство сдерживает укрепление рубля массированной скупкой долларов в резервы. Из-за этой непродуманной политики происходит инфляция – как на продукты питания, так и на бензин.
  • Решается вопрос, как это принято на последнем сроке президента Владимира Путина, с помощью дирижизма в советском стиле: правительство предписало нефтяным компания сократить экспорт нефти в феврале и направить больше сырья на переработку, чтобы создать резервы в стране. Однако это особо не помогло – температуру сбили, а хроническая болезнь осталась. В марте цены снова поползли вверх.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Запретить полностью экспорт, пока не будут удовлетворены внутренние потребности, Владимир Путин не может. На встрече с 66-тью олигархами, контролирующими почти все крупнейшие компании России, президент рекомендовал сверхприбыли от продажи сырья вкладывать в страну, а не вывозить в офшоры. Но деофшоризация Путину не удается с 2014 года. Поэтому попытка заставить работать экспортные доходы на развитие России вряд ли принесет ощутимые плоды. Однако именно из-за «экспортной альтернативы» в стране будет разгоняться инфляция и будут страдать доходы россиян, которые и без того рекордно упали в 2020 году – на 3,5% и откатились на уровень 2010 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии

Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии
Экономика

Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии

Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии
Экономика

«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию

«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию
Экономика 1

Набиуллина поборется с ростом цен. Центробанк готовит резкое повышение ключевой ставки

Набиуллина поборется с ростом цен. Центробанк готовит резкое повышение ключевой ставки
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома

В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома

Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани

Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани

Новости дня

12:19 СМИ: Банк России может повысить ключевую ставку до 6% СМИ: Банк России может повысить ключевую ставку до 6%
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
11:35 Российские медики обнаружили 9393 новых случая COVID-19 Российские медики обнаружили 9393 новых случая COVID-19
11:21 Некоторые россияне могут получать повышенную пенсию Некоторые россияне могут получать повышенную пенсию
10:57 На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс
15 МАР, 19:12 Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными
15 МАР, 17:29 Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15 МАР, 16:23 В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V" В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V"

Узнай, страна!

15 МАР, 22:30 В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 МАР, 21:58 Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани
15 МАР, 20:14 Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области
15 МАР, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства
12 МАР, 23:08 Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс
12 МАР, 21:58 Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап» Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 МАР, 18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
12 МАР, 13:38 Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter