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ТОП5 ожидаемых "космических" событий 2021 года

2 Января 2021 49 0 Наука и технологии
ТОП5 ожидаемых "космических" событий 2021 года

Прошлый год был богат на невероятные космические открытия. Но наступивший 2021 год обещает быть еще более захватывающим для всей Солнечной системы.

На Земле почти во всех аспектах жизни за последний год преобладала пандемия COVID-19, унесшая почти два миллиона жизней и разрушившая мировую экономику. В космосе люди одерживали один триумф за другим: первая посадка на дальнюю сторону Луны, два впечатляющих успеха в сборе образцов с астероидов, первые новые части Луны, принесенные домой за 44 года, исследования Солнца крупным планом и основные достижения в области недорогих многоразовых ракет. 

Тем не менее мы знаем, что 2021 год подарит вам новые грандиозные приключения. Даже если будут аварии или неисправности, наступающий год обещает стать знаменательным в нашем постоянном взгляде на Солнечную систему. Итак, вот пять интересных событий, которые произойдут в космосе в 2021 году.

Первое посещение троянских астероидов Юпитера

В октябре НАСА собирается запустить космический корабль "Люси". Во время своей 12-летней основной миссии Люси посетит восемь различных астероидов. Одна цель находится в поясе астероидов. Остальные семь - это так называемые троянские астероиды, которые находятся на одной орбите с Юпитером, попавшие в точки устойчивости на 60 градусов впереди или позади планеты, когда она движется вокруг Солнца. Эти объекты находились в ловушках на своих местах в течение миллиардов лет, вероятно, со времени образования Солнечной системы. Они содержат сохранившиеся образцы богатого водой и углеродом материала во внешней Солнечной системе; часть этого материала сформировала Юпитер, в то время как другие части двинулись внутрь, чтобы внести свой вклад в поддерживающий жизнь состав Земли.

Первые частные посадочные аппараты на Луне

В наступающем году весьма вероятно, что первый полностью успешный коммерческий спускаемый аппарат приземлится на Луне. НАСА заключило контракт с двумя компаниями, Astrobotic и Intuitive Machines, на создание спускаемых аппаратов Peregrine-1 и IM-1.

Peregrine от Astrobotic будет нести 11 инструментов, измеряющих химический состав, магнетизм и уровни радиации на поверхности Луны. Он также принесет Лунную библиотеку: набор никелевых дисков, на которых выгравирована энциклопедия человеческих знаний.

Между тем, IM-1 от Intuitive Machine будет иметь 5 инструментов, ориентированных на навигационные эксперименты, и радиодетектор, предназначенный для уникальных исследований низкочастотных астрономических источников.

Россия и Индия возвращаются на Луну? Спустя более чем четыре десятилетия после советской лунной миссии "Луна 24" Россия планирует возобновить роботизированное исследование Луны с помощью "Луны 25". Миссия с большой задержкой, которая разрабатывалась с конца 1990-х, ориентировочно намечена к запуску в октябре 2021 года. Предполагается, что "Луна 25" инициирует новую серию миссий "Луна" в 2020-х годах. 

Индийская организация космических исследований (ISRO) пытается восстановить свои силы с помощью лунного посадочного модуля Chandrayaan-3. Его запуск запланирован на конец 2021 года. Его предшественник разбился на Луне в 2019 году. Тем временем соперник Индии, Китай, провел две громкие миссии на Луну. Новая миссия будет в основном повторять цели Чандраян-2.

НАСА работает над планами по возвращению людей на Луну. Огромная ракета космической системы запуска (SLS) агентства также находится в разработке в течение многих лет. Предполагается, что в ноябре 2021 года все станет серьезно с миссией Artemis-1, которая будет использовать SLS для отправки на Луну неуправляемой версии новой капсулы Orion. Предстоит пройти тринадцать небольших миссий. К ним относятся три лунных орбитальных аппарата - Lunar Flashlight, Lunar IceCube и LunaH-Map, которые будут изучать воду на поверхности Луны.

Также на Artemis-1 будет спрятан NEA Scout, инновационный космический корабль, который будет использовать солнечный парус для маневрирования к околоземному астероиду, используя только солнечный свет в качестве топлива. Эта миссия может стать предвестником новых космических миссий с использованием солнечного паруса.

Первое настоящее испытание планетарной защиты

Космический корабль DART полетит к двойному астероиду и совершит прямое столкновение с меньшим членом пары, 160-метровой скалой или грудой обломков под названием Диморфос. НАСА и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и раньше стреляли снарядами по комете и астероиду, но это, безусловно, будет наиболее амбициозным испытанием технологии, необходимой для отклонения астероида, если он определен на опасном пути, который может привести к столкновению с Землей. DART впервые попытается заметно изменить траекторию астероида, ударив его кинетическим ударником.

Международная научная армада спускается на Марс

В феврале на Марс прибудут роботизированные зонды из трех разных стран, каждый из которых станет важной вехой в исследовании Красной планеты.

Марсоход НАСА Perseverance проведет углубленные химические исследования поверхности Марса, чтобы найти химические доказательства древней жизни. Что еще более важно, Perseverance будет хранить самые интригующие образцы Марса, чтобы их можно было собрать и доставить на Землю в рамках совместной миссии НАСА и Европейского космического агентства в конце 2020-х годов.

Объединенные Арабские Эмираты отправляют на Марс миссию "Аль-Амаль" ("Надежда"). В случае успеха это будет первая научная миссия в дальний космос, проведенная арабской страной. Космический аппарат, разработанный в сотрудничестве с Университетом Колорадо в Боулдере, призван стать самым комплексным метеорологическим спутником, когда-либо отправленным на Марс, для изучения ежедневных и сезонных изменений атмосферы на планете.

Основываясь на серии все более амбициозных лунных миссий, космическое агентство Китая разработало зонд Tianwen-1 (Небесные вопросы), чтобы расширить его зону действия до Марса. Он уже вошел в историю, выбросив небольшую камеру и установив соединение Wi-Fi с основным космическим кораблем.

Космический телескоп Джеймса Уэбба 

Космический телескоп Джеймса Уэбба наконец запускается. В 1996 году НАСА начало разработку космического телескопа следующего поколения. Перенесемся на 15 лет вперед, и телескоп, ныне известный как Космический телескоп Джеймса Уэбба, предварительно будет запущен в октябре 2021 года после неоднократных неудач и задержек. Его бюджет увеличился с 500 млн долларов почти до 10 млрд долларов.

Результатом этих длительных усилий станет, безусловно, самый большой телескоп, когда-либо размещенный в космосе. JWST будет оптимизирован для инфракрасных наблюдений, что позволит изучить формирование галактик в ранней Вселенной с беспрецедентными подробностями. Он также изучит место рождения новых звезд и планет и позволит провести подробный химический анализ атмосфер экзопланет. Изучение экзопланет даже не входило в первоначальные научные цели телескопа, но они могут обеспечить огромный прогресс в изучении обитаемых миров и возможных признаков жизни за пределами нашей солнечной системы, пишет журнал Discover.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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