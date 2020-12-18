Стала известна стоимость пресс-конференции Путина 59 0 Экономика

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стоила по меньшей мере 66,5 млн руб. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Одно только питание журналистов в буфете обошлось федеральному бюджету в 1 млн руб. При этом прошедшее 17 декабря мероприятие поставило антирекорд по количеству заданных вопросов.