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Стала известна стоимость пресс-конференции Путина
18 Декабря 2020 59 0 Экономика
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стоила по меньшей мере 66,5 млн руб. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Одно только питание журналистов в буфете обошлось федеральному бюджету в 1 млн руб. При этом прошедшее 17 декабря мероприятие поставило антирекорд по количеству заданных вопросов.
Дорогие декорации
- Согласно сайту госзакупок, за организацию пресс-конференции президента Путина федеральный бюджет заплатил 65,5 млн руб. и еще 1 млн руб. пошел на оплату услуг комбината питания «Кремлевский», который устроил буфетное обслуживание журналистов. На это обратили внимание журналисты издания «Открытые медиа».
- Госзаказ оформило Управление делами президента. В официальной документации говорится об «оказании работ и услуг, связанных с изготовлением декораций и техническим оборудованием помещений».
- Конференция проходила в новом формате из-за пандемии коронавируса. Поэтому студии монтировались в резиденции Путина в Ново-Огарево, в здании Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве, в Петербурге и регионах. Обычно конференция проходит в одной точке – ЦМТ. Так, декорации в Ново-Огарево стоили 10,2 млн руб., примерно столько же в регионах. На видеофоны и дополнительное телевизионное оборудование ушло еще 10,3 млн руб.
- Почти столько же стоила пресс-конференция Путина в 2017 году. По данным znak.com, тогда из 65 млн руб. 42 млн потратили на оснащение площадки, 16,2 млн на аренду, а 7,5 млн – на подарки журналистам.
- На этот раз в ЦМТ собралось 237 журналистов, фотографов и операторов. В региональных пресс-центрах в мероприятии участвовали еще от 50 до 90 человек. Всего, по подсчету РБК, за 4 часа 30 минут Путину было задано 55 вопросов. Для сравнения: в 2016 году Путин ответил на 70 вопросов за 3 часа 50 минут. В конце пресс-конференции Путин объявил о выплатах на детей до 7 лет включительно. На это из бюджета будет направлено 70 млрд руб.
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