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Путин сделал детям подарок на Новый год. Раздал по 5 тысяч рублей
17 Декабря 2020 146 1 Экономика
Под конец ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин приберег «подарок» для детей до семи лет – единовременную выплату в 5 тыс. руб. Правда, в подписанном сразу после конференции указе о выплате говорится, что он распространяется на детей «в возрасте до восьми лет». На эту меру власти потратят 60 млрд руб. из расчета, что деньги получат семьи 12 млн детей.
Новогодний подарок от президента
- В завершении пресс-конференции, которая длилась более четырех часов, президент заявил, что он «посоветовался и с правительством, и с администрацией президента и договорился» сделать подарок – детям до семи лет выплатить по 5 тыс. руб.
- Тем, кто внимательно смотрел трансляцию мероприятия, заготовленная концовка могла показаться странной. На втором часу конференции Путина спросили из пресс-центра, куда поступали вопросы от граждан: «Будут ли новые выплаты?» Президент на это ответил в том духе, что прежде чем обсуждать новые выплаты, необходимо наладить эффективную работу уже существующих мер поддержки населения. «Тревогу вызывает, что люди не могут воспользоваться правами на выплаты», – заметил президент.
- Затем Путин пообещал обсудить вопросы поддержки детей в 2021 году с главами регионов и уполномоченными представителями в федеральных округах. «Мы обязательно к этому вернемся», – сказал президент и сохранил свой «подарок» в секрете до «финального аккорда» своего телешоу.
- Сразу после его окончания на сайте Кремля появился подписанный указ президента, в котором говорится, что 5 тыс. руб. будут выплачены родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей «в возрасте до восьми лет». Эти деньги не будут учитываться в составе доходов семей, а значит, не будут облагаться налогом. Обеспечить выплаты должен Пенсионный фонд «на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений».
- Как подсчитал РБК, детей в возрасте до 7 лет в стране 12 млн. Выплаты по 5 тыс. руб. потребуют 60 млрд руб. в сумме. В мае и июне Путин объявлял о выплатах на детей до 16 лет по 10 тыс. руб. Тогда поддержку получили 27 млн детей. Вопреки ожиданиям Центробанка и Минфина, которые выступали против прямых выплат населению, опасаясь роста инфляции, финансовая поддержка семей не вызвала роста цен и помогла улучшить доходы россиян – во втором квартале они упали на 8,4%, а в третьем, в том числе за счет выплат, сократили падение до 4,3%.
- Третий пакет завуалированной помощи можно назвать символическим. Он происходит на фоне падения потребительского спроса и растущего в обществе ощущения бедности. В очередной раз встает вопрос критериев, по которым президент назначает выплаты на детей – семилетние получат «подарок» Путина, а девятилетние – уже нет. Поэтому едва ли новый пакет поддержки улучшить отношение граждан к властям. Более того, в Фонде национального благосостояния по-прежнему находится 9 трлн руб. «живых» денег, которые могут быть использованы для финансовой помощи граждан, 20 млн из которых (в том числе детей) находятся за чертой бедности.
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Почему сделали новогодний подарок детям по 5 тысяч до 8 лет а старше 8 лет уже не дети