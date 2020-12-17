Путин сделал детям подарок на Новый год. Раздал по 5 тысяч рублей 146 1 Экономика

Под конец ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин приберег «подарок» для детей до семи лет – единовременную выплату в 5 тыс. руб. Правда, в подписанном сразу после конференции указе о выплате говорится, что он распространяется на детей «в возрасте до восьми лет». На эту меру власти потратят 60 млрд руб. из расчета, что деньги получат семьи 12 млн детей.