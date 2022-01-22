США просят Катар заменить газ из России для Европы
22 Января 2022 2395 0 Экономика
Белый дом начал переговоры с Катаром о поставках сжиженного природного газа в Европу. Администрация Джо Байдена намерена успокоить европейские страны, которые опасаются остановки поставок газа из России в случае военного конфликта на Украине. В том числе из-за этого страны ЕС неохотно соглашаются на санкции против России. Между тем «Газпром» и без санкций снизил экспорт в ЕС на 41% с начала года.
Европе готовят замену газа из России
- Администрация президента США Джо Байдена приступила к переговорам с Катаром об увеличении поставок СПГ в Европу. Сейчас Катар отправляет на европейский рынок 5% газа, который он производит. По данным Bloomberg, Байден собирается пригласить эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани до конца января в Вашингтон, чтобы договориться о дополнительных поставках в ЕС.
- Наращивание экспорта СПГ в ЕС необходимо на случай вторжения России на Украину. По данным Минэнерго США, на Европу приходится 72% экспорта газа России, а в энергобалансе ЕС российский газ занимает больше 40%. В связи с этим страны ЕС опасаются, что санкции против России, в том числе отключение страны от SWIFT, могут негативно сказаться на поставках газа посреди зимы.
- Чтобы снять эту проблему, США обратились к крупнейшему производителю СПГ – Катару, который и должен заменить газ из России для ЕС в критическом сценарии. До этого США провели переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями, узнавая, кто сможет стать новым экспортером в ЕС в случае украинского кризиса. Тогда США получили ответ, что полностью заменить поставки топлива из России никто не может в силу ограничений на рынке.
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- Отказываться от газа из России призвал президент Франции Эммануэль Макрон. «Нам надо создать условия для укрепления независимости от России. Когда я смотрю на наш импорт газа, мы не являемся независимыми», – заявил Макрон в Европарламенте. При этом «Газпром» с августа 2021 года сокращает поставки в ЕС для продавливания быстрого запуска газопровода «Северный поток-2». С начала 2022 года экспорт упал на 41%, до 5,4 млрд кубометров. На этом фоне США обошли по поставкам СПГ экспорт газа из России.
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