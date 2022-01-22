США просят Катар заменить газ из России для Европы 2395 0 Экономика

Белый дом начал переговоры с Катаром о поставках сжиженного природного газа в Европу. Администрация Джо Байдена намерена успокоить европейские страны, которые опасаются остановки поставок газа из России в случае военного конфликта на Украине. В том числе из-за этого страны ЕС неохотно соглашаются на санкции против России. Между тем «Газпром» и без санкций снизил экспорт в ЕС на 41% с начала года.