Германия отказалась платить компенсацию России, если «Северный поток-2» не будет запущен 1663 7 Экономика

Германия отказалась платить компенсацию за «Северный поток-2», если газопровод в конечном итоге не будет запущен. По словам вице-канцлера и министра по делам экономики ФРГ Роберта Хабека, у этого будет юридическое основание.