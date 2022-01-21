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Германия отказалась платить компенсацию России, если «Северный поток-2» не будет запущен

21 Января 2022 1663 7 Экономика

Германия отказалась платить компенсацию за «Северный поток-2», если газопровод в конечном итоге не будет запущен. По словам вице-канцлера и министра по делам экономики ФРГ Роберта Хабека, у этого будет юридическое основание.

«Северный поток-2» отменят без компенсаций

  • «Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – заявил Хабек в интервью Der Spiegel (цитата по ТАСС).
  • По словам Хабека, «Северный поток-2» «всегда был геополитическим проектом», так как его запуск делает необязательным использование транзита через Украину. Вице-премьер ФРГ напомнил, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение, согласно которому Россия столкнется с последствиями, если попытается воспользоваться энергетикой «как оружием».
  • В августе 2021 года суд в Дюссельдорфе отказал «Газпрому» в использовании 100% мощностей «Северного потока-2». Согласно антимонопольному законодательству Евросоюза, компания не может одновременно поставлять газ и владеть инфраструктурой для этого. 50% мощностей «Газпром» должен передать альтернативным поставщикам, но это невозможно по законодательству России, так как «Газпром» наделен экспортной монополией на газ.

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  • Российская монополия осенью 2021 года представила оператора «Северного потока-2», компанию Nord Stream 2 AG как независимую от себя структуру и подала документы на сертификацию газопровода. Однако Германию не устроило, что Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, через которую пойдут все финансовые потоки. Берлин потребовал перерегистрировать компанию в Германии, чтобы она была резидентом страны и платила в ней налоги. Только после этого может начаться повторная сертификация, которая займет не менее четырех месяцев.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:14, 23.01 0 0
Вера:

Александр Харченко! По Сеньке шапка,сами придурошные,оттого и руководители такие. Других не будет!

А
20:00, 21.01 2 0
Александр Харченко:

Господи!!!! Ну зачем ты так обижаешь русских? Зачем ты даёшь нам таких придурошных руководителей?

С
19:03, 21.01 1 0
Свой:

Правильно они боряься с монополией. А у нас Путин и есть монополия. Деньги от торговли ресурсам. Идут к гему в кубышку.

И
16:26, 21.01 0 0
И.И..:

судя по всему, РФ идет по стопам немцев и готова оставить их инвесторов с носом в россии, так же как и немцы россиян с СП2.

И
16:24, 21.01 1 0
И.И..:

офшор сам по себе не криминал.немцы хотят вить из оператора веревки, выкручивая ему руки новыми законами, что есть произвол, а в другой стране сделать это невозможно.

В
14:49, 21.01 1 2
Владимир Иванович Шишкин:

Молодцы немцы, они пpепятствуют созданию оффшоpных схем и соответственно кpиминализации экономики своей стpаны!

В
11:49, 21.01 3 0
Вера:

А что Миллеру останется делать? Разобрать трубопровод и проложить его по другому маршруту,за его счёт. Не в металлом-же новые трубы отправлять.

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