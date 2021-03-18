Слова Байдена о Путине могут стать причиной разрыва отношений России и США 254 1 Политика

Если Вашингтон не извинится за слова президента США Джо Байдена о президенте Владимире Путине, Москва может пойти на разрыв отношений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он пообещал «абсолютную конфронтацию по всем параметрам», но заверил, что Россия не повторит ошибок Советского Союза и не разорит свою экономику гонкой вооружений, передает «Интерфакс».