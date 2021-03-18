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Слова Байдена о Путине могут стать причиной разрыва отношений России и США

18 Марта 2021 254 1 Политика
Слова Байдена о Путине могут стать причиной разрыва отношений России и США

Если Вашингтон не извинится за слова президента США Джо Байдена о президенте Владимире Путине, Москва может пойти на разрыв отношений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он пообещал «абсолютную конфронтацию по всем параметрам», но заверил, что Россия не повторит ошибок Советского Союза и не разорит свою экономику гонкой вооружений, передает «Интерфакс».

«Неприемлемые слова» Байдена – это «водораздел»

  • США должны извиниться за «неприемлемые слова» президент США Джо Байдена, который заявил в эфире ABC, что считает президента России Владимира Путина «убийцей». Если этого не произойдет, Москва готова сделать следующий шаг и пойти на разрыв дипломатических отношений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
  • По словам Косачева, Россия впервые в новейшей истории отозвала посла из Вашингтона. Это был «единственно возможный вариант действий», пояснил сенатор. «Отзыв посла – очень сильная мера», – передает его слова «Интерфакс». «Это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней – разрыв отношений, де-факто или де-юре – это другой вопрос».
  • Косачев пообещал, что в случае разрыва США ждет «абсолютная конфронтация по всем параметрам, где мало никому не покажется». Российско-американские отношений снова вернутся к «пещерной логике начального этапа холодной войны». Это потребует наращивания военной мощи, и мощь у России есть, заверил Косачев.
  • Сенатор также пообещал не повторять ошибок Советского Союза и не разорять «нашу экономику через гонку вооружений». «Но все равно это будет гонка в никуда», – сказал он, выступая перед членами Палаты молодых законодателей при Совфеде.
  • В МИДе тоже требуют разъяснений относительно высказываний Байдена. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отказалась переводить «с их странного, непонятного политического птичьего языка на нормальный».

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  • Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания Байдена как «очень плохие». «Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, удивленный тем, что «ничего подобного не было в истории». По информации Znak.com, депутаты «Единой России» получили методичку с указаниями «публично высказаться» в соцсетях и осудить «грубое» высказывание Байдена о Путине.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:57 2 0
гость:

В розыск объявить Байдена за неуважение к российскому Президенту. Штрафануть, дабы пополнить казну .

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