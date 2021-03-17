Байден назвал Путина «убийцей» и пообещал, что он «заплатит цену» 46 1 Политика

Президент США Джо Байден на вопрос корреспондента ABC News, считает ли он российского президента «убийцей» в ситуации оппозиционера Алексея Навального, заявил: «Да, считаю». По словам Байдена, Владимир Путин также «заплатит цену» за вмешательство в президентские выборы 2020 года. «Скоро вы увидите, как это произойдет», – пообещал президент США.