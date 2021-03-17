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Байден назвал Путина «убийцей» и пообещал, что он «заплатит цену»
17 Марта 2021 46 1 Политика
Президент США Джо Байден на вопрос корреспондента ABC News, считает ли он российского президента «убийцей» в ситуации оппозиционера Алексея Навального, заявил: «Да, считаю». По словам Байдена, Владимир Путин также «заплатит цену» за вмешательство в президентские выборы 2020 года. «Скоро вы увидите, как это произойдет», – пообещал президент США.
Байден назвал Путина «убийцей»
- Президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «убийцей» в ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, которого по возвращении на родину из Германии арестовали и поместили в колонию на 2,5 года. О своей оценке Путина Байден заявил в интервью ABC News.
- Байден пообещал также, что Путин «заплатит цену» за вмешательство в выборы президента США 2020 года. «Скоро вы увидите, как это произойдет», – заявил Байден. Санкции в отношении Москвы Вашингтон анонсировал накануне. Согласно докладу Национальной разведки США, российское руководство провело «кампанию по оказанию влияния с целью очернить кандидата Байдена и Демократическую партию в целом».
- По информации американской разведки, Москва использовала посредников в СМИ и среди официальных представителей США, в том числе близких к президенту Дональду Трампу. Одним из них мог быть бывший адвокат Трампа Руди Джулиани.
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- Избрание Байдена президентом Кремль воспринимал как «противоречащее российским интересам». Москва хотела видеть президентом Трампа, несмотря на то, что некоторые его действия носили антироссийский характер. Для дискредитации Байдена использовался компромат на его сына из Украины, где Хантер состоял в совете директоров газодобывающей компании Burisma. Сына Байдена за две недели до выборов обвиняли в хищении денег из украинского бюджета и выводе их в офшор.
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Я ЕМУ В РОТ ДАМ ЗА ТАКИЕ СЛОВА