«Сложный возраст» – как найти общий язык с подростком?

Любые родители слышали «страшилки» о пресловутом подростковом возрасте, но зачастую им сложно поверить, что их улыбчивый любящий малыш может радикально перемениться, стать раздражительным, скрытным и циничным. Чтобы восстановить утерянный контакт, необходимо переосмыслить отношения с взрослеющим ребёнком, практически выстроив их заново.

«Трудный возраст» – это нормально

Этот временный кризис – необходимый и важный этап в жизни каждого подрастающего человека. Ваш ребёнок хочет и должен научиться самостоятельности и ответственности, сформировать свою индивидуальность, найти место в социуме, научится строить отношения со сверстниками, с противоположным полом. Физиологические изменения в этот период волнуют и изматывают, а буйство гормонов приводит к перепадам настроения. Так что не стоит удивляться ни противоречивому протестному поведению подростка, ни скрытности, ни чрезмерной эмоциональности, ни попытке уклониться от домашних обязанностей. Поиск себя обуславливает частую смену интересов, а тренируясь отстаивать своё мнение, подросток провоцирует конфликты, скрывая за грубостью собственную неловкость.

Как же восстановить утраченные хорошие отношения с ершистым подростком?

Уважайте чувства подрастающего человека

Эмоции подростка так же важны как эмоции взрослого. Нельзя недооценивать его переживания, обзывая первую школьную любовь – «ненастоящей», друзей – «плохими», проблемы – «ерундовыми». Не вторгайтесь в личную жизнь подростка, пытаясь контролировать его общение и препятствовать «вредным» отношениям. Это лишь вызовет агрессивное противодействие, разрушит доверие между вами. Лучше научите сына или дочь организовывать жизнь так, чтобы времени хватало и на «гулянки» с друзьями, и на учёбу. Не противоречьте сами себе, то приказывая подростку немедленно ложиться спать или делать уроки, то требуя от него самостоятельности. Выделите вашему ребёнку «зону ответственности» за собственные дела, посильные домашние обязанности.

Чтите границы личной территории

Подростку необходимо собственное пространство. И важно не только, по возможности, выделить ему отдельную комнату, но и уважать уединение и маленькие тайны, стучаться, не осуждать увешанные плакатами стены и периодический «творческий беспорядок».

Не навязывайте подростку объятия и другие физические проявления нежности, нарываясь на «я не маленький». Ласка очень нужна вашему ребёнку, но для неё важно правильно выбрать время и место.

Не монолог, а диалог

Примите то, что ваш ребёнок почти вырос, и привыкайте разговаривать с ним на равных. Не критикуйте, не читайте нотаций, а спокойно, честно объясняйте проблему, обсуждайте варианты её решения. Интересуйтесь мнением подростка по любым вопросам, включайте его в планирование важных семейных дел вроде ремонта или крупных покупок. И прислушивайтесь к его рекомендациям, это поможет подростку обрести уверенность, научит принимать решения. А если нужно – деликатно спорьте. Например, посоветуйте временную татуировку вместо постоянной. И не говорите «а вот я в твоём возрасте» – поделитесь опытом ненавязчиво, как историями из жизни.

Расширьте границы дозволенного

Подростки очень ранимы и нуждаются в поддержке. Уважайте индивидуальность растущего ребёнка: его особенности, мнение, выбор музыки и одежды, способы самовыражения, даже его право совершать собственные ошибки.

Любой родительский запрет для подростка – практически сигнал к действию. Это время экспериментов, исследования границ допустимого. Так что помимо «можно» и «нельзя», придётся сформировать «серую зону»: «я этого не одобряю, но и не запрещаю». Объясните своё отношение, но позвольте подростку принять собственное решение. И тогда, возможно, придётся смириться с его пирсингом и зелёными волосами, но это более безопасные эксперименты, чем те, на которые подросток мог пойти просто «впику» вам.

Будьте рядом, когда нужно

Не раздражайте подростка «допросами», но дайте понять, что вы всегда выслушаете его и постараетесь помочь. Так вы заслужите и искренность, и доверие своего ребёнка. Проявляйте интерес к его хобби и кумирам, ненавязчиво общайтесь с ним в мессенджерах и соцсетях. И почаще искренне хвалите подростка за любые успехи, поднимая его самооценку.

Станьте примером взрослого поведения

Подросток уже не идеализирует, а оценивает родителей, выбирает для себя атрибуты «взрослости». Не пытайтесь манипулировать им с помощью обид или угроз, не повышайте голос, не забывайте извиниться, если были неправы или сорвались. Находите время для собственных интересов, подавая подростку пример гармоничного развития личности.

Чтобы не потерять доступ во внутренний мир своего ребёнка, следите не только за своими словами, но и за интонацией. Не насмехайтесь над идеалистическими попытками изменить мир, и тем более – над подростковой зацикленностью на внешности, статусе, реакции противоположного пола. Считаться среди сверстников «крутыми», успешными, модными для подростков очень важно. Помогите вашему тинэйджеру преодолеть комплексы и стать увереннее в себе: сводите его в парикмахерскую, запишите в спортзал, к косметологу или к врачу.

В некоторых случаях может потребоваться и помощь психолога или психотерапевта. Например, если ситуация в семье подростка осложнена разводом родителей или речь уже идёт о правонарушениях и химических зависимостях. А если подросток постоянно изолируется не только от вас, но и от сверстников, находясь при этом в негативном эмоциональном состоянии, это вполне может быть признаками депрессии, которая способна подстерегать человека в любом возрасте.

Но в большинстве случаев достаточно запастись терпением. Проявите мудрость, вспомните, что чувствовали и чего хотели вы сами в возрасте вашего ребёнка, и поймите его. Отнеситесь к нему как к личности, неопытной и ранимой, но интересной, чуткой, и помогите преодолеть этот сложный период. Станьте для подростка не дополнительным источником стресса, а другом, подарив заботу, внимание и любовь. И вы заложите прекрасную основу для того, чтобы сохранить доверительные тёплые отношения с вашим ребёнком на всю жизнь.