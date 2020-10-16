Схема на миллиарды. ЦБ начал расследование несостоявшейся сделки «Тинькоффа» и Яндекса 1564 0 Экономика

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков отказался совершать сделку с «Яндексом» через три недели после того, как интернет-компания объявила о покупке банка эксцентричного бизнесмена. Впервые о возможной продаже «Тинькоффа» интернет-гиганту стало известно 22 сентября. За это время акции обеих компаний подорожали на 15% и 12%. С акциями «Яндекса» только в первый день после поступления информации о покупке было проведено биржевых операций на 70 млрд руб., а с акциями «Тинькоффа» – на 2,9 млрд. Центробанк увидел в этом повод для проверки на предмет инсайдерской торговли.