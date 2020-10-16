Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 ОКТ, 22:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ОКТ, 22:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Схема на миллиарды. ЦБ начал расследование несостоявшейся сделки «Тинькоффа» и Яндекса

16 Октября 2020 1564 0 Экономика
Схема на миллиарды. ЦБ начал расследование несостоявшейся сделки «Тинькоффа» и Яндекса

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков отказался совершать сделку с «Яндексом» через три недели после того, как интернет-компания объявила о покупке банка эксцентричного бизнесмена. Впервые о возможной продаже «Тинькоффа» интернет-гиганту стало известно 22 сентября. За это время акции обеих компаний подорожали на 15% и 12%. С акциями «Яндекса» только в первый день после поступления информации о покупке было проведено биржевых операций на 70 млрд руб., а с акциями «Тинькоффа» – на 2,9 млрд. Центробанк увидел в этом повод для проверки на предмет инсайдерской торговли.

Слухи подняли стоимость акций, факты – обрушили

  • Бизнесмен Олег Тиньков вышел из сделки с «Яндексом», которая должна была закончиться для российского интернет-гиганта покупкой готовой банковской империи. В письме сотрудникам владелец банка «Тинькофф» объяснил, что его не устроила идеология сделки – продажа вместо слияния. По его словам, он хотел синергии и быстрого роста клиентской базы, но все вылилось в продажу.
  • «Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!» – написал Тиньков, добавив, что не верит в «эту забюрокраченную компанию». Теперь «Тинькофф» сам должен вырасти до 20 млн клиентов, 1 млрд долларов прибыли и более 10 млрд капитализации против 4,6 млрд на текущий момент.
  • В «Яндексе» были более сдержаны: компаниям не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф», но это именно Тиньков обратился к акционеру «Яндекса» Александру Воложу и предложил купить его банк.
  • В частности, во время переговоров Тиньков настаивал на активном участии в бизнесе. Это в «Яндексе» не приветствовали, рассказал источник Forbes. Позиция «Яндекса», в свою очередь, не понравилась Тинькову. Все успокоились в какой-то момент, но теперь подтвердили провал сделки.
  • Тиньков также пытался продать банк АФК «Система» Владимира Евтушенкова и принадлежащей ему компании МТС, говорили источники Bloomberg. По поводу сделки с «Яндексом» банкир долго колебался и даже писал в начале октября в Intagram, что оценивает ее вероятность в 50%. При этом «Яндекс» говорил 22 сентября, что купит «Тинькофф» за 5,48 млрд долларов. Но теперь банк решил развиваться «дальше самостоятельно».
  • В Центробанке увидели во всей этой драме признаки инсайдерской торговли. Об этом заявил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. По его словам, соответствующий анализ будет проведен и, если факты инсайдерской торговли будут установлены, ЦБ сообщит об этом по итогам расследования.
  • Акции «Яндекса» на слухах о покупке «Тинькофф» выросли на 15%, а объем сделок с ними подскочил в десять раз – с 6-8 млрд до 70 млрд руб. в день. То же самое произошло и с «Тинькофф» – акции подорожали на 12% при обороте в 2,9 млрд руб. против 500 млн обычно. Рынок считал, что обе компании выиграют от сделки.
  • Однако к середине октября стоимость акций «Тинькоффа» и «Яндекса» вернулась к прежним значениям. Когда весь финансовый эффект от возможной сделки улетучился, Тиньков заявил о выходе из переговоров и самостоятельном развитии. В итоге акции компаний подешевели – «Яндекса» на 1,78%, а «Тинькоффа» – на 2,3%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ипотечное жилье заберут уже в следующем году. Схема властей проста

Ипотечное жилье заберут уже в следующем году. Схема властей проста
Экономика

Второй карантин не переживут. Предприниматели испугались планов власти

Второй карантин не переживут. Предприниматели испугались планов власти
Экономика

Карантин обошелся россиянам в 850 млрд руб. Власти могут повторить

Карантин обошелся россиянам в 850 млрд руб. Власти могут повторить
Экономика

Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля

Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля
Экономика 19

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?

Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов

Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов

Новости дня

17:28 Германия четко высказалась по "Северному потоку - 2" Германия четко высказалась по "Северному потоку - 2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:37 Государство делает все необходимое для поддержки рождаемости Государство делает все необходимое для поддержки рождаемости
16:05 В Роспотребнадзоре навали причину резкого роста инфицированных COVID-19 В Роспотребнадзоре навали причину резкого роста инфицированных COVID-19
15:34 Путин предложил продлить СНВ-3 на год без всяких условий Путин предложил продлить СНВ-3 на год без всяких условий
14:54 Роструд получит 35,6 млрд рублей на выплаты безработным Роструд получит 35,6 млрд рублей на выплаты безработным
14:30 Песков оценил рост числа инфицированных COVID-19 в России Песков оценил рост числа инфицированных COVID-19 в России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:29 Мантуров: ослабление рубля поможет некоторым компаниям Мантуров: ослабление рубля поможет некоторым компаниям

Узнай, страна!

18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
14 ОКТ, 18:02 В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым
14 ОКТ, 16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
14 ОКТ, 16:01 На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter