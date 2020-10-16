Капитал страны
ENGLISH
16 ОКТ, 22:24 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Схема на миллиарды. ЦБ начал расследование несостоявшейся сделки «Тинькоффа» и Яндекса
16 Октября 2020 1564 0 Экономика
Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков отказался совершать сделку с «Яндексом» через три недели после того, как интернет-компания объявила о покупке банка эксцентричного бизнесмена. Впервые о возможной продаже «Тинькоффа» интернет-гиганту стало известно 22 сентября. За это время акции обеих компаний подорожали на 15% и 12%. С акциями «Яндекса» только в первый день после поступления информации о покупке было проведено биржевых операций на 70 млрд руб., а с акциями «Тинькоффа» – на 2,9 млрд. Центробанк увидел в этом повод для проверки на предмет инсайдерской торговли.
Слухи подняли стоимость акций, факты – обрушили
- Бизнесмен Олег Тиньков вышел из сделки с «Яндексом», которая должна была закончиться для российского интернет-гиганта покупкой готовой банковской империи. В письме сотрудникам владелец банка «Тинькофф» объяснил, что его не устроила идеология сделки – продажа вместо слияния. По его словам, он хотел синергии и быстрого роста клиентской базы, но все вылилось в продажу.
- «Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!» – написал Тиньков, добавив, что не верит в «эту забюрокраченную компанию». Теперь «Тинькофф» сам должен вырасти до 20 млн клиентов, 1 млрд долларов прибыли и более 10 млрд капитализации против 4,6 млрд на текущий момент.
- В «Яндексе» были более сдержаны: компаниям не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф», но это именно Тиньков обратился к акционеру «Яндекса» Александру Воложу и предложил купить его банк.
- В частности, во время переговоров Тиньков настаивал на активном участии в бизнесе. Это в «Яндексе» не приветствовали, рассказал источник Forbes. Позиция «Яндекса», в свою очередь, не понравилась Тинькову. Все успокоились в какой-то момент, но теперь подтвердили провал сделки.
- Тиньков также пытался продать банк АФК «Система» Владимира Евтушенкова и принадлежащей ему компании МТС, говорили источники Bloomberg. По поводу сделки с «Яндексом» банкир долго колебался и даже писал в начале октября в Intagram, что оценивает ее вероятность в 50%. При этом «Яндекс» говорил 22 сентября, что купит «Тинькофф» за 5,48 млрд долларов. Но теперь банк решил развиваться «дальше самостоятельно».
- В Центробанке увидели во всей этой драме признаки инсайдерской торговли. Об этом заявил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. По его словам, соответствующий анализ будет проведен и, если факты инсайдерской торговли будут установлены, ЦБ сообщит об этом по итогам расследования.
- Акции «Яндекса» на слухах о покупке «Тинькофф» выросли на 15%, а объем сделок с ними подскочил в десять раз – с 6-8 млрд до 70 млрд руб. в день. То же самое произошло и с «Тинькофф» – акции подорожали на 12% при обороте в 2,9 млрд руб. против 500 млн обычно. Рынок считал, что обе компании выиграют от сделки.
- Однако к середине октября стоимость акций «Тинькоффа» и «Яндекса» вернулась к прежним значениям. Когда весь финансовый эффект от возможной сделки улетучился, Тиньков заявил о выходе из переговоров и самостоятельном развитии. В итоге акции компаний подешевели – «Яндекса» на 1,78%, а «Тинькоффа» – на 2,3%.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
14 ОКТ, 16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
Написать комментарий