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«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

11 Августа 2020 445 0 Экономика
«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

Вероятность того, что газопровод «Северный поток-2» все-таки падет жертвой американских санкций и не будет достроен, признала компания Uniper. Немецкий партнер «Газпрома» указал в своем финансовом отчете, что единственным риском для него остается участие в проекте российского газопровода. Судя по документу, в Uniper уже готовятся к провалу «Северного потока-2» – акционеров предупредили, что кредит Nord Stream 2 AG придется списать и принять потерю процентов от проекта в будущем.

Что и требовалось доказать

  • Крупный партнер «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», немецкая газовая компания Uniper указала в финансовом отчете для инвесторов, что проект могут не достроить. Причина все та же – санкции США, которые были введены в декабре 2019 года и заморозили строительство. Тогда швейцарская компания Allsea отказалась закончить прокладку оставшихся 160 км магистрали по дну Балтийского моря.
  • Проблема заключается в том, что США собираются ужесточить санкции и уже внесли их в законопроект военного бюджета на 2021 год, который должен подписать президент Дональд Трамп. Новые санкции запретят предоставлять финансовые и технические услуги проекту и грозят попаданием в «черный список» всем судам, задействованным в прокладке газопровода.
  • В связи с этим судно «Академик Черский», прибывшее на достройку «потока» из порта Находки на Дальнем Востоке, было списано с баланса «Газпромфлота» и передано малоизвестной компании. А арендатор баржи «Фортуна», которая должна была помочь «Черскому» с постройкой, решил не предоставлять судно для укладочных работ. Из-за этого продолжить строительные работы оказалось некому.
  • Немецкая Uniper вложила в газопровод 700 млн евро из обещанных 950 млн (всего проект обошелся в 10 млрд евро) и уже готовится списать эти деньги, поскольку проект, по мнению компании, рискует не состояться. «В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход», – говорится в финансовом отчете компании.
  • В компании обратили внимание своих инвесторов, что США активизировали усилия по введению адресных санкций против проекта. «Увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», – пишут Uniper.
  • В частности три американских сенатора написали на имя оператора немецкого порта Sassnitz GmbH письмо, в котором пригрозили «финансовым разрушением» порта, если строительство «Северного потока-2» продолжится. Таким образом, газопровод теряет поддержку партнеров и его все еще некому достраивать.
  • Его необходимость для России тоже под вопросом: Германия ограничила возможность для «Газпрома» поставлять по нему газ половиной его мощности – 27,5 млрд кубометров в год. В этом случае он никогда не окупится и вместо него будет выгоднее продолжить транзит через Украину и Польшу. Особенн в ситуации, когда российский трубопроводный газ больше не нужен Европе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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