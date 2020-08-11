«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему 445 0 Экономика

Вероятность того, что газопровод «Северный поток-2» все-таки падет жертвой американских санкций и не будет достроен, признала компания Uniper. Немецкий партнер «Газпрома» указал в своем финансовом отчете, что единственным риском для него остается участие в проекте российского газопровода. Судя по документу, в Uniper уже готовятся к провалу «Северного потока-2» – акционеров предупредили, что кредит Nord Stream 2 AG придется списать и принять потерю процентов от проекта в будущем.