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Сечин пришел к Путину с бутылкой и расстроил – кризис продлится три года
18 Августа 2020 134 0 Экономика
Глава «Роснефти» пришел к президенту Владимиру Путину с бутылкой «лучшей в мире» нефти и пообещал, что мировой экономический кризис закончится. Правда, произойдет это только в 2023-24 годах. Путин покрутил в руках подарок и оптимистично заметил, что российская экономика в этом году упадет меньше, чем в других странах. А затем философски заключил: «Рано или поздно эта ситуаций пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти».
Карская нефть и прогноз до 2024 года
- Игорь Сечин «с большой радостью» передал Путину нефть из 31-ой скважины Западного-Иркинского месторождения. Она премиальная, подчеркнул глава «Роснефти», «одна из лучших в мире». Серы в этом образце нефти всего 0,02%. Нефть «лучше, чем на Ближнем Востоке». Стоимость каждого барреля такой нефти на 11 долларов выше марки Brent.
- «И это наша нефть», – порадовался Сечин, заметив, что она была добыта без дополнительных мер стимулирования в ходе поисково-разведочных работ. Однако известно, что ля разработки месторождения еще в феврале Путин одобрил льготу в 2,6 трлн руб.
- Президент и глава крупнейшей нефтяной компании, на которую приходится каждый добытый в стране баррель, действительно, нашли позитивную тему для обсуждения. Поскольку в июле добыча нефти рухнула на 16,3%, а в первом полугодии «Роснефть» получила убыток в 113 млрд руб. и увеличила долг до 21,3 млрд долларов, 1,64 трлн руб. и 4 млрд евро.
- Сечин подчеркнул, что, несмотря на соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2,8 млн баррелей в сутки, «Роснефть» самостоятельно бурит в Карском море и запустила проект «Восток ойл», кроме этого компания работает на Таймыре. Компания начала работы на месторождении в Карском море после того, как получила льготу в 2,6 трлн руб. Ресурсная база проекта оценивается в 5 млрд тонн нефти, а объем инвестиций за весь период реализации – в 10 трлн руб.
- Однако Сечин не спешит пустить нефть на мировой рынок. Он ожидает окончания мирового экономического кризиса только к 2023-24 году. Тогда «Роснефть» выйдет на рынок с новыми объемами нефти.
- Путин выразил надежду, что российская экономика в этом году упадет меньше, чем экономики стран Европы и США. Президент России верит, что рано или поздно все пройдет. «И мировая экономика будет расти, и российская будет расти», – выразил надежду Путин. Карская нефть точно дождется этого времени.
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