Сечин пришел к Путину с бутылкой и расстроил – кризис продлится три года 134 0 Экономика

Глава «Роснефти» пришел к президенту Владимиру Путину с бутылкой «лучшей в мире» нефти и пообещал, что мировой экономический кризис закончится. Правда, произойдет это только в 2023-24 годах. Путин покрутил в руках подарок и оптимистично заметил, что российская экономика в этом году упадет меньше, чем в других странах. А затем философски заключил: «Рано или поздно эта ситуаций пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти».