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Нефть и газ России никому не нужны. Добыча упала на 15%

18 Августа 2020 237 0 Экономика
Нефть и газ России никому не нужны. Добыча упала на 15%

Россия переживает сильнейший спад сырьевой промышленности – добыча нефти и газа, по данным Росстата, упала на 15,1% в июле. Спад продолжается с марта и уже стал крупнейшим с момента распада Советского Союза. Добычу нефти компании режут по соглашению с Саудовской Аравией на 2,8 млн баррелей в сутки, а добычу газа пришлось сократить на 11,4% из-за отказа крупных покупателей приобретать российское топливо. При этом экспорта сырья приносит России 80% валютной выручки.

Добыча в упадке

  • Добыча полезных ископаемых в России ускорила падение в июле до 15,1% по отношению к прошлому году. В марте, когда соглашение ОПЕК+ было разорвано и Саудовская Аравия начала нефтяную войну с Россией, добыча падала на 1,7%. В апреле, когда была заключена новая сделка – на 3,2%. В мае на 13,5%, а в июне на 14,2%. Экспорт нефти в Европу рухнул на 40%, а газа – на 20%.
  • Больше всего спад затронул нефть – ее производство упало 16,3% от уровня прошлого года. Для сравнения: общий спад нефтедобычи с 1989 года по 1996-ой составил 47% (с 569 млн тонн до 301 млн тонн в год).
  • Россия добровольно отрезала от своей добыч 2,8 млн баррелей в сутки, сократив ее с 11,3 млн до 8,5 млн – минимума с 1999 года. В августе Россия смогла нарастить добычу на 400 тыс. баррелей. Но в ОПЕК надеются, что 10% добычи, или более 1 млн баррелей в день Россия потеряла навсегда из-за остановки сложных месторождения в Сибири и Арктики.
  • Добыча газа рухнула на 11,4% без всяких соглашений о регулировании. Более сильный спад был только в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса – на 12,4%. Это произошло из-за сокращения закупок Германии на 33%, ограничения экспорта газа в Китай и отказа Турции от российского газа.
  • Падение добывающего сектора негативно сказывается на всей промышленности России, которая остается в рецессии – минус 8% по сравнению с прошлым годом в июле. Более того, российская экономика теряет экспортную выручку от сырья – сальдо торгового баланса все еще положительное, но оно ужалось до 4 млрд долларов.
  • Впрочем, некоторым российским компаниям это не мешает осваивать новые месторождения. «Роснефть» начала разработку нового проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Глава компании Игорь Сечин привез президенту Путину образец нефти из одной из скважин Западно-Иркинского месторождения. Он назвал ее лучшим сортом в мире с низким содержанием серы, высокой плотностью и премией к Brent в 11 долларов за баррель. Она лучше ближневосточной, заверил Сечин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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