Нефть и газ России никому не нужны. Добыча упала на 15% 237 0 Экономика

Россия переживает сильнейший спад сырьевой промышленности – добыча нефти и газа, по данным Росстата, упала на 15,1% в июле. Спад продолжается с марта и уже стал крупнейшим с момента распада Советского Союза. Добычу нефти компании режут по соглашению с Саудовской Аравией на 2,8 млн баррелей в сутки, а добычу газа пришлось сократить на 11,4% из-за отказа крупных покупателей приобретать российское топливо. При этом экспорта сырья приносит России 80% валютной выручки.