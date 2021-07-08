Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
8 Июля 2021 118 0 Экономика
Рубль переживает не самое лучшее время – он упал до 75 руб. за доллар и до 89 руб. за евро на фоне падающей нефти и разогнавшейся до 6,5% инфляции. Но в Сбербанк CIB считают, что ослабление рубля временное и к концу года российская валюта придет к курсу 70 руб. за доллар. Помочь в этом должен Центробанк – если ведомство Эльвиры Набиуллиной повысит ключевую ставку до 7,25% к декабрю, рубль укрепится.
Центробанк подставит плечо рублю
- Рубль падает последние четыре дня и переживает худшее снижение с октября 2020 года. Но в Сбербанк CIB ждут, что эта ситуация в ближайшие шесть месяцев изменится кардинально. По их прогнозу, доллар будет стоить 70 руб. к концу года благодаря самому резкому повышению ключевой ставки Центробанка с 2014 года, пишет Finanz.
- Центробанк уже поднял ключевую ставку на трех заседаниях – в марте, апреле и июне. В общей сложности она выросла на 1,25% – до 5,5% годовых. На июльском заседании Сбербанк ждет повышения еще на 1% из-за разогнавшейся инфляции. Таким образом, ставка должна почти догнать инфляцию.
- «Почти» – потому что инфляция на 5 июля уже составила 6,6% в годовом выражении, а заседание намечено на 23 июля. Аналитики сомневаются, что ЦБ сможет повлиять на динамику цен, однако он может сделать деньги дороже для экономики. По мнению аналитиков Сбербанк CIB, цены растут из-за повышенного спроса. «ЦБ РФ ограничен в возможностях влиять на потребительский спрос и мало что может противопоставить глобальному инфляционному давлению», – пишут они.
- Тем не менее ЦБ может ограничить темпы потребительского кредитования и косвенно повлиять на цены. В частности, ключевая ставка напрямую повлияет на кредитование при покупке стройматериалов, бытовой техники и автомобилей. Более того, повышение ставки «позволит рублю оставаться достаточно стабильным», считают в Сбербанк CIB.
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- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что будет повышать ставку, пока не остановит рост цен. Так она намерена бороться с «инфляционной спиралью». Если к концу года ставка дойдет до уровня 7,25% годовых, то, по прогнозу Сбербанк CIB, рубль укрепится на уровне 70 руб. за доллар.
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