Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте 118 0 Экономика

Рубль переживает не самое лучшее время – он упал до 75 руб. за доллар и до 89 руб. за евро на фоне падающей нефти и разогнавшейся до 6,5% инфляции. Но в Сбербанк CIB считают, что ослабление рубля временное и к концу года российская валюта придет к курсу 70 руб. за доллар. Помочь в этом должен Центробанк – если ведомство Эльвиры Набиуллиной повысит ключевую ставку до 7,25% к декабрю, рубль укрепится.