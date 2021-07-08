Цены выросли «драматически» – до рекорда за пять лет. Набиуллина мало что может этому противопоставить 189 1 Экономика

Росстат сообщил последние цифры по инфляции, которые некоторые аналитики назвали «драматическими». В июне, когда рост цен должен в силу сезонности замедляться, он, напротив, установил 9-летний рекорд, а общий уровень инфляции достиг 6,5% – максимума с 2016 года. Сильнее всего дорожают продукты и стройматериалы. До этого вся надежда была на Центробанк, который повышением ключевой ставки собьет всплеск инфляции. Но теперь аналитики признают: глава ЦБ Эльвира Набиуллина «мало что может противопоставить» росту цен.