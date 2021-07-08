Цены выросли «драматически» – до рекорда за пять лет. Набиуллина мало что может этому противопоставить
8 Июля 2021 189 1 Экономика
Росстат сообщил последние цифры по инфляции, которые некоторые аналитики назвали «драматическими». В июне, когда рост цен должен в силу сезонности замедляться, он, напротив, установил 9-летний рекорд, а общий уровень инфляции достиг 6,5% – максимума с 2016 года. Сильнее всего дорожают продукты и стройматериалы. До этого вся надежда была на Центробанк, который повышением ключевой ставки собьет всплеск инфляции. Но теперь аналитики признают: глава ЦБ Эльвира Набиуллина «мало что может противопоставить» росту цен.
Инфляция поставила власти в тупик
- Расчет инфляции по неделям показывал, что в конце июня рост цен в России достиг 6,4% в годовом выражении. Но Росстат, что бывает крайне редко, превзошел предварительные подсчеты аналитиков, и отчитался о росте цен на 6,5%. Таким образом, всего за один месяц инфляция ускорилась на 0,69% – с 5,81% до 6,5%.
- Ожидалось, что новый урожай собьет цены и инфляция затормозится. Но вопреки сезонности продукты продолжили дорожать. Свекла стала дороже на 58,4%, морковь – на 37%, картофель – на 20%, капуста – на 14,3%, хлеб – на 7,9%, мясо – на 11,5%, курица – на 18,9%, рыба – на 14,25. При этом Росстат рапортует, что в целом продовольствие подорожало на 8,67%.
- Второй очаг бедствия – стройматериалы, которые стали дороже на 6,75% за июнь и на 19,6% с начала года. Главным образом это произошло из-за решения президента Владимира Путина запретить вывоз леса за рубеж с 2022 года – непродуманный шаг привел к тому, что производители леса стараются вывезти из страны все, что можно до вступления запрета в силу. Это уже породило острейший дефицит на внутреннем рынке.
- Ограничения на внешний туризм для россиян, которые устроило правительство, ожидаемо спровоцировали спекулятивную волну – цены на внутренний туризм подскочили на 10,7%. Но государству как будто этого было мало – оно повысило с 1 июля тарифы на ЖКХ до 4,3% по стране. Темпы роста цен с 29 июня по 5 июля уже составили 23% – треть от июньской инфляции. Годовая же инфляция на 5 июля составила 6,6%.
- По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, импортные товары подорожали на 15% год к году, контейнерные перевозки стали дороже на 20%, мировые цены на продовольствие взлетели на 40%. Инфляция в российской промышленности достигла 35%. По этому показателю Россия уступает только Казахстану, Турции и Бразилии. «Цены по инфляции выглядят драматически», – говорит экономист банка Центрокредит Евгений Суворов.
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- Все это говорит о том, что инфляция по итогам года будет выше 6%. До выборов в Госдуму 19 сентября розничные сети могут откладывать рост цен, но затем резко повысят их. Более того, слабеющий по отношению к доллару рубль подольет масла в огонь. Ранее аналитики связывали надежду на замедление инфляции с Центробанком (об этом говорил даже президент Владимир Путин). Но теперь, как пишут аналитики Сбербанка CIB, Эльвира Набиуллина ограничена в возможностях «влиять на потребительский спрос и мало что может противопоставить глобальному инфляционному давлению». Поэтому повышение ключевой ставки рост цен не остановит.
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Если не может решить проблему,значит надо уйти в отставку,а не занимать место.