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Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну. Поставки в Европу и Китай упали
14 Мая 2020 780 0 Экономика
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С началом действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Саудовская Аравия не смогла удержать захваченную долю рынка в Европе и Азии – поставки саудовской нефти с 1 мая резко упали. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая, что Эр-Рияд строго соблюдает соглашение об ограничении добычи и ждет того же от России. В апреле Саудовская Аравия отбила 42% от доли России на европейском рынке и потеснила Москвы в Азии на 1 млн баррелей в сутки. Правда, Россия, сократив добычу до 8,7 млн баррелей в сутки вряд ли сможет воспользоваться возможностью.
Худой мир лучше доброй ссоры
- Текущие продажи Саудовской Аравии в Европе и Азии примерно вдвое ниже апрельских показателей. Эр-Рияд предупредил трейдеров, что сократит поставки в июне как минимум для 12 клиентов в Азии. По словам представителей восьми из них, сокращение оказалось значительным – оно достигает 20-30%. Больше всего на азиатском рынке Саудовская Аравия уменьшит поставки в Китай и Индию. На попытки добиться увеличения отгрузок Эр-Рияд не реагирует.
- Аналитики отмечают: Саудовская Аравия ограничила экспорт в момент, когда в Азии восстанавливается спрос на нефть – потребление растет в Китае и Индии. Но, вероятно, по-другому Эр-Рияд не может: страна обязалась сократить добычи до 8,5 млн баррелей в сутки и дополнительно взяла на себя обязательство урезать добычу еще на 1 млн баррелей с июня. Таким образом, добыча Эр-Рияда будет на 5 млн баррелей в сутки меньше, чем в апреле.
- Поставки в США и Европу также были урезаны, в некоторых случаях на 60-70%. Это притом что у берегов Северо-Западной Европы и Восточного побережья США скопились около сорока супертанкеров, заполненных саудовской нефтью. Однако эта нефть, по-видимому, будет в скором времени потреблена. Goldman Sachs отозвали свой апокалиптический прогноз о переполнении мировых хранилищ нефти. Больше этого сценария аналитики не ждут.
- По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) во втором квартале 2020 года мировой спрос на нефть составит на 23,1 млн баррелей в сутки ниже, чем годом ранее. Но и поставки будут серьезно ограничены – со стороны Саудовской Аравии, России и США, где добыча рухнула больше чем на 1 млн баррелей в сутки.
- До этого стало известно о критическом положении в экономике Саудовской Аравии, которая вынуждена повышать НДС с 5 до 15%, отказываться от выплат прожиточного минимума и занимать до 50 млрд долларов на внешних рынках.
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