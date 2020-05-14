Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну. Поставки в Европу и Китай упали 780 0 Экономика img_copyright

С началом действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Саудовская Аравия не смогла удержать захваченную долю рынка в Европе и Азии – поставки саудовской нефти с 1 мая резко упали. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая, что Эр-Рияд строго соблюдает соглашение об ограничении добычи и ждет того же от России. В апреле Саудовская Аравия отбила 42% от доли России на европейском рынке и потеснила Москвы в Азии на 1 млн баррелей в сутки. Правда, Россия, сократив добычу до 8,7 млн баррелей в сутки вряд ли сможет воспользоваться возможностью.