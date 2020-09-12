Самооценка и эмоциональные инвестиции

Самооценка — это представление человека о важности своей личности, о своих возможностях, о своих достоинствах и недостатках. Самооценка бывает адекватная (здоровая), заниженная и завышенная. Адекватная самооценка помогает человеку быстрее и легче адаптироваться и приспосабливаться к ситуации. Человек со здоровой самооценкой слышит и доверят своей интуиции, действует согласно своим желаниям и предпочтениям.

Как формируется самооценка?

Родившись, человек попадает в семью/социум, где фактически получает «прошивку» системы ценностей и внутренних убеждений. Значительное влияние на самооценку оказывают те эмоциональные инвестиции (т.е. признание, принятие и поддержка), которые совершают другие люди в ребенка. Дети больше считывают отношение взрослых по невербальным каналам, чем через речь.

Фактически то, что говорится детям и те реакции, которые вызывает ребенок у взрослых (заметьте — это не одно и тоже, иногда взрослый может сдержаться и промолчать, но недовольство будет на «лице написано» и т.п.) и формирует отношение ребенка к самому себе и к своим результатам.

У ребенка, которого взрослые хвалят, ценят и уважают результат его деятельности, дают поддержку его желаниям, - формируется адекватная самооценка. Сначала ребенка поддерживает родитель (взрослый), затем этот поддерживающий голос как-бы перемещается внутрь и этими же словами, которыми раньше подбадривал другой, ребенок учится поддерживать сам себя.

Зарождается внутреннее убеждение – «Я ценен сам по себе, ценны мои желания и достижения. Меня принимают таким, какой я есть.»

Вырастая, людям с такой жизненной позицией, очень комфортно строить отношения, любить и работать. Внутри заложено нечто очень важное – вера в себя.

У ребенка, у которого взрослые замечают лишь определённые достижения (очень точечно и только те, например, что выбрали родители для него, а не сам ребенок), параллельно игнорируя или демонстрируя пренебрежение к истинным детским желаниям, часто развивается заниженная самооценка.

Формируется внутреннее убеждение: «Я ценен только тогда, когда соответствую желаниям других (родителей, руководителей и др.). Сам по себе я никому не интересен, всем интересны только мои достижения.» С такими установками вырастают трудоголики, которые всю жизнь кому-то что-то доказывают. Иногда они добиваются достаточно много, но с возрастом они наиболее склонны к эмоциональному выгоранию или депрессии, так как энергии становится меньше, и та тратится на удовлетворение желаний «других». Восполнение энергии, которое обычно случается, когда удовлетворяются внутренние желания, не происходит, т.к. свои истинные желания остались в тени и давно забыты. Потребность в признании все сложнее удовлетворяется – сколько бы его не было – все равно мало. Если сосуд дырявый – сколько в него не лей, все вытечет.

Личная жизнь у таких людей часто бывает принесена в «жертву» на алтарь работы, жить с такими людьми сложно, т.к. интересов кроме работы мало, и даже в выходные и в отпуске будут непрерывно беспокоить рабочие звонки, т.к. такой человек подсознательно сделает все, чтобы стать на работе «незаменимым» иначе он будет чувствовать собственную никчемность.

Ребенок, который «используется» в семье вместо «мусорного ведра», в которое «сливаются» все негативные эмоции взрослых, который вынужден терпеть постоянно критику и раздражение, которому постоянно дают понять, что он «ниже плинтуса» и годится только «дворы мести» - вырастет с соответствующей самооценкой. Все ругательные и бранные выражения, которые так щедро сыпали взрослые на ребенка, со временем так же переместятся внутрь, и сформируют «внутренний критикующий голос», которым в каждый «подходящий» момент ребенок, а затем и взрослый, будет себя «размазывать по стенке».

Формируется внутренняя установка – «Я не важен, я ничтожество, я никому не нужен, лучше бы меня не было.» Это установка жертвы, часто над такими детьми издеваются в школе, именно их выбирает из всего коллектива начальник, чтобы сделать «мальчиком/девочкой для битья», именно они становятся козлом отпущения у коллег. И именно им практически невозможно достичь уважительных партнерских отношений в браке, т.к. опыта построения отношений «на равных» у них просто нет, они бессознательно будут всегда выбирать партнера, который будет их унижать так же, как важные взрослые в детстве. К сожалению, то, как воспринимает человек себя, фактически определяет отношение к нему окружающих. И тут «круг» замыкается - чем меньше уверенности в себе, тем меньше поддержки из вне. Вот и получается жизненный сценарий неудачника.

Когда же ребенка хвалят за все в подряд без разбора, когда взрослому проще изобразить восхищение и сказать «очень круто» и побыстрее заняться своими делами, чем вникнуть и проявить истинный интерес, ребенок получает двойное послание – с одной стороны взрослый как бы признает его, с другой – по невербальному каналу демонстрируется пренебрежение. Такое отношение часто является предпосылкой к развитию завышенной самооценки или внутренним «качелям».

Формируется установка: «Я «великий», все, что я делаю, потрясающе!», но внутренний червячок шепчет: «На самом деле я никто». Человек контрастов, с перепадами внутреннего настроения и состояния.

В завершение хочется отметить - то, как важные взрослые (родители, воспитатели, учителя и др.) говорят ребенку, как поддерживают или критикуют ребенка, по мере взросления становится его внутренним голосом. Примечательно, что до начальной школы включительно, дети воспринимают оценку результата своего труда, как оценку себя.

Таким образом, самооценка формируется в детстве, а сформировавшись, становится привычкой человека автоматически в любой ситуации воспринимать себя определенным образом, и очень влияет на поведение и достижения в личной и профессиональной жизни.

Берегите близких и помните, что «крылья подрезать» может каждый, а вот помочь «взлететь» по силе только единицам!

С упражнениями для самостоятельной работы по повышению самооценки и не только можно ознакомиться в моем инстаграм-блоге https://www.instagram.com/alexandra.severyukhina