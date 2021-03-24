С сахаром и маслом начались перебои. Регулирование цен довело 625 0 Экономика

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло ожидаемо привела к перебоям в поставках. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в торговых сетях, производители с середины феврале часто отказывают ритейлерам в закупке продукции по фиксированной стоимости. Более того, во многих магазинах столицы уже нет сахара по установленной правительством цене.