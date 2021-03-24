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С сахаром и маслом начались перебои. Регулирование цен довело

24 Марта 2021 625 0 Экономика
С сахаром и маслом начались перебои. Регулирование цен довело

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло ожидаемо привела к перебоям в поставках. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в торговых сетях, производители с середины феврале часто отказывают ритейлерам в закупке продукции по фиксированной стоимости. Более того, во многих магазинах столицы уже нет сахара по установленной правительством цене.

Ручное управление дает сбои

  • Все больше ритейлеров сталкиваются с проблемами при закупках сахара и подсолнечного масла. Причем это касается как несетевых магазинов и региональной розницы, так и федеральных сетей, пишут «Известия». Источники в отрасли говорят о перебоях с поставками как об устойчивой тенденции с середины февраля.
  • Однако магазины лишены возможности установить рыночную цену на полке – мониторинг цен проводят Минпромторг, ФАС, ФНС и Росстат, а с правительством у продавцов заключено соглашение о сдерживании цен.
  • В крупном ритейлере рассказали, что периодически не могут купить продукцию по рекомендованным ценам. Производители предлагают тот же сахар на 3-5 руб. выше фиксированной закупочной цены в 36 руб. за 1 кг.
  • Кроме этого производители не всегда продают магазинам запрашиваемый объем. В месяц крупному ритейлеру необходимо 5 тыс. тонн. В марте магазины попытались закупить товар по более низкой цене в преддверии 1 апреля, когда соглашение с правительством должно было истечь. Они заказывали по 25 тыс. тонн. Но поставщики отказались выполнять заказ.
  • Как результат ручного управления и не всегда работающих соглашений – на полках в некоторых магазинах в Москве стал пропадать продукция по фиксированной цене. О том, что регулирование цен приведет к дефициту, писала Счетная палата. Производителю может быть не выгодно продавать продукцию по установленным ценам, а компенсаций будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль, отмечали эксперты ведомства.

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  • При этом правительство Михаила Мишустина задумалось о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло до 1 октября. В Белом доме считают, что стабилизация цен доказала свою эффективность. За фиксированные цены власти заплатят по 5 руб. за 1 кг реализованной продукции. То есть начнут платить из налогов граждан за искусственно сдерживаемые цены. Это может объясняться необходимостью контролировать стоимость двух не самых популярных товаров до выборов в Госдуму в сентябре.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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