Капитал страны
ENGLISH
24 МАР, 14:52 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
С сахаром и маслом начались перебои. Регулирование цен довело
24 Марта 2021 625 0 Экономика
Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло ожидаемо привела к перебоям в поставках. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в торговых сетях, производители с середины феврале часто отказывают ритейлерам в закупке продукции по фиксированной стоимости. Более того, во многих магазинах столицы уже нет сахара по установленной правительством цене.
Ручное управление дает сбои
- Все больше ритейлеров сталкиваются с проблемами при закупках сахара и подсолнечного масла. Причем это касается как несетевых магазинов и региональной розницы, так и федеральных сетей, пишут «Известия». Источники в отрасли говорят о перебоях с поставками как об устойчивой тенденции с середины февраля.
- Однако магазины лишены возможности установить рыночную цену на полке – мониторинг цен проводят Минпромторг, ФАС, ФНС и Росстат, а с правительством у продавцов заключено соглашение о сдерживании цен.
- В крупном ритейлере рассказали, что периодически не могут купить продукцию по рекомендованным ценам. Производители предлагают тот же сахар на 3-5 руб. выше фиксированной закупочной цены в 36 руб. за 1 кг.
- Кроме этого производители не всегда продают магазинам запрашиваемый объем. В месяц крупному ритейлеру необходимо 5 тыс. тонн. В марте магазины попытались закупить товар по более низкой цене в преддверии 1 апреля, когда соглашение с правительством должно было истечь. Они заказывали по 25 тыс. тонн. Но поставщики отказались выполнять заказ.
- Как результат ручного управления и не всегда работающих соглашений – на полках в некоторых магазинах в Москве стал пропадать продукция по фиксированной цене. О том, что регулирование цен приведет к дефициту, писала Счетная палата. Производителю может быть не выгодно продавать продукцию по установленным ценам, а компенсаций будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль, отмечали эксперты ведомства.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- При этом правительство Михаила Мишустина задумалось о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло до 1 октября. В Белом доме считают, что стабилизация цен доказала свою эффективность. За фиксированные цены власти заплатят по 5 руб. за 1 кг реализованной продукции. То есть начнут платить из налогов граждан за искусственно сдерживаемые цены. Это может объясняться необходимостью контролировать стоимость двух не самых популярных товаров до выборов в Госдуму в сентябре.
Статьи
Узнай, страна!
23 МАР, 18:38 В Польше призвали ослабить Россию из-за СП-2
22 МАР, 18:26 В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля
22 МАР, 17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
Написать комментарий