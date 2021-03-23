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Разморозить цены на сахар и масло не решились. Власти повторяют ошибку СССР
23 Марта 2021 275 0 Экономика
Правительство Михаила Мишустина задумалось о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло. Чтобы удерживать цены на уровне 110 руб. за литр масла и 46 руб. за килограмм сахара в рознице, производителям заплатят из бюджета 3 млрд руб. При этом даже если правительство отпустит цены, за год один человек переплатит не более 100 руб. за сахар и примерно столько же за масло. Но над экономическими соображениями верх взяли политические – властям нужна победа на выборах в Госдуму в сентябре.
Сахар и масло решено не размораживать
- С декабря 2020 года между Минсельхозом, производителями сахара и подсолнечного масла, а также ритейлерами заключено соглашение о заморозке розничных цен на уровне 110 руб. за литр и 46 руб. за килограмм до 1 апреля 2021 года. Однако, как заявил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, стабилизация цен доказала свою эффективность и ее предложено продлить по сахара до конца мая, а по маслу – до октября 2021 года.
- Но для россиян это не будет «бесплатно» – из их налогов правительство заплатит производителям 3 млрд руб. в качестве субсидий для поддержки производства. Так, например, сахарные заводы получат по 5 руб. за кг, если не повысят цену. Согласно расчетам, один человек потребляет менее 20 кг сахара в год. При росте цены на 5 руб. в рознице человек переплатил бы 100 руб. в год. Это было бы незаметно для кошелька и гораздо дешевле субсидий из бюджета.
- Субсидии предусмотрены и для производителей подсолнечного масла – в течение полугода предприятия будут получать деньги из бюджета в виде возмещения затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
- Кроме этого чиновники надавят на цены производителей, отменив пошлины на ввоз белого сахара из-за рубежа в объеме не более 350 тыс. тонн. Беспошлинный ввоз будет действовать с 15 мая по 31 августа. Однако ничего о запрете вывоза дешевого сахара из России правительство не сообщает. Между тем Казахстан в конце прошлого года стал пользоваться заморозкой цен и вывез из страны на 50 тыс. тонн больше сахара.
- Не все в правительстве поддержали дальнейшую заморозку – в списке тех, кто выступил против оказались Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк и Счетная палата. Также против выступают ритейлеры, которые уже прямым текстом говорят о возможном разорении.
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- Однако власть исходит не из экономической, а из политической логики – в сентябре пройдут выборы в Госдуму и до этого времени цены на сахар и масло должны быть неизменными. Это продиктовано тем, что рейтинг «Единой России» обрушился до минимума за 8 лет, а президенту Путину необходимо удержать контроль над нижней палатой парламента.
- О повторении опыта дефицита, как в позднем СССР, власти предупредила Счетная палата. В конце января эксперты ведомства отметили, что заморозка цен несет в себе системные риски. Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а компенсаций будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. Также нельзя исключать вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам. Это приведет к повышению цен вопреки обязательствам. Как бы то ни было, после отмены заморозки цены вернутся к росту ускоренными темпами.
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