Разморозить цены на сахар и масло не решились. Власти повторяют ошибку СССР 275 0 Экономика

Правительство Михаила Мишустина задумалось о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло. Чтобы удерживать цены на уровне 110 руб. за литр масла и 46 руб. за килограмм сахара в рознице, производителям заплатят из бюджета 3 млрд руб. При этом даже если правительство отпустит цены, за год один человек переплатит не более 100 руб. за сахар и примерно столько же за масло. Но над экономическими соображениями верх взяли политические – властям нужна победа на выборах в Госдуму в сентябре.