Рубль снова под ударом. Крупные покупатели долларов валят «россиянина» 159 2 Экономика

Недолго музыка играла – российская валюта в конце ноября сдает позиции и уходит выше 76 руб. за доллар. Крупные продавцы валюты ушли с рынка по завершении налогового периода, а рост нефтяных цен как фактор поддержки рубля себя исчерпали, пишут аналитики Сбербанк CIB. При этом у российских банков по-прежнему наблюдается дефицит долларов и евро.