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Рубль снова под ударом. Крупные покупатели долларов валят «россиянина»
27 Ноября 2020 159 2 Экономика
Недолго музыка играла – российская валюта в конце ноября сдает позиции и уходит выше 76 руб. за доллар. Крупные продавцы валюты ушли с рынка по завершении налогового периода, а рост нефтяных цен как фактор поддержки рубля себя исчерпали, пишут аналитики Сбербанк CIB. При этом у российских банков по-прежнему наблюдается дефицит долларов и евро.
Ноябрь заканчивается на минорной ноте
- В ноябре российская валюта чаще всего слабеет, нежели укрепляется. Но в ноябре 2020 года, впервые за 10 лет, рубль сильно окреп по отношению к доллару. Помогали ему в этом новости о появлении западных вакцин, которые вызвали рост нефтяных цен до 48 долларов за баррель Brent, а также спрос на активы развивающихся рынков среди мировых инвесторов.
- Однако к последним числам месяца все позитивные факторы, помогшие рублю закрепиться в районе 75 руб. за доллар, перестали влиять на курс. Более того, на бирже возник большой спрос на доллары – 27 ноября он фиксировался на уровне 300 млн долларов. Это в два раза больше, чем средний дневной уровень спроса за последние две недели.
- По мнению аналитиков, спрос исходил от крупных покупателей – заказы на покупку формируются на десятки тысяч долларов за один лот. Такого биржевые игроки не видели с июля. При этом повышенный спрос на валюту появился тогда, когда рубль укрепился до максимума с сентября – 75,3 руб. за доллар.
- В итоге под давлением спроса на валюту рубль упал до 76,2 за доллар и 90,9 за евро. Это двухнедельные максимумы для российской валюты. Как отмечают аналитики, российские участники рынка стремятся избавиться от рублей, пока есть возможность купить валюту по приемлемому курсу, иностранные же инвесторы не спешат приобретать рубли для вложений в акции и государственный долг России.
- В Сбербанк CIB пишут: риски для рубля сохраняются, поскольку «на текущих уровнях многие готовы покупать иностранную валюту». Также держателей рублей пугают санкции США против российских компаний из атомной и авиастроительной отрасли. Распродажи рублей могут привести к тому, что российская валюта закрепится выше 76 за доллар.
- Противостоять этому Россия не может – российская банковская система испытывает дефицит валюты. Даже резкое повышение цен на нефть не помогло рублю сильно укрепиться. Зато даже небольшого снижения нефтяных котировок может привести к падению рубля. Как раз на этих выходных министры стран ОПЕК+ проведут экстренное совещание, на котором будут решать судьбу сделки – она может развалиться из-за позиции ряда стран. Это делает конец ноября еще более напряженным для рубля.
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Играл на Бирже ММВБ в этом году. Когда было глобальное "пике" по всем Акциям,сделал добрый анализ и вложился в "жратву" по типу Ритейл Х5 и Магнит. Сорвал куш почти 40% прибыли за 4 месяца (оно и понятно..Пандемия..народ затаривается). Так я к чему....Доллар тоже "крутят" по СМИ как хотят. Вероятней всего народ сейчас бросится СКУПАТЬ...а в итоге он останется НА 74-75 рублей за единицу. У многих сдадут нервы..они скинут...а Банки наварятся на "разнице кипи/продай". Эта система действует уже десятилетия)))).
вы задрали то укрепиться до 70, то ослабнет))