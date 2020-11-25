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Трамп на прощание ввел санкции против «Роскосмоса» и Минобороны России
25 Ноября 2020 188 0 Политика
Проигравший президентские выборы в США Дональд Трамп «на прощание» со своим другом президентом России Владимиром Путиным ударит санкциями по более чем 30 государственным компаниям, ведомствам и структурам. В их число вошли «Роскосмос», «Росатом» и даже Минобороны России.
США бьют по Китаю – задевают Россию
- Президентство Дональда Трампа было периодом ложных надежд для России, которая надеялась вернуться с США в формат «business as usual». Мало того, что из попыток Путина наладить отношения с Вашингтоном ничего не вышло, так перед уходом Трамп вводит санкции, которых нельзя было ожидать даже от нового президента США Джо Байдена.
- В новый санкционный список администрация Трампа внесла 30 государственных компаний, ведомств и структур. Причем сам пакет санкций направлен не против России, а против Китая. По крайней мере, так пишут РИА Новости, которые получили возможность ознакомиться с документом до его публикации.
- Санкции США вводятся против Минобороны России и двух дочерних предприятий «Росатома» и «Роскосмоса» – производителей ракетно-космической техники и ядерного оружия. Также ограничения затронут производителей гражданского авиастроения – производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков авиационных материалов и различных систем, которые используются в авиации.
- Американским компаниям будет разрешено сотрудничать с российскими контрагентами только в одном случае – если они получат специальные лицензии на контакты с российскими предприятиями. При этом до сих пор ни одно предприятие атомной отрасли не попадало под санкции США или Евросоюза. Лишь однажды ограничения были наложены на ракеты для запуска спутников, которые выпускаются в России – от них США постановили отказаться к 1 января 2023 года.
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