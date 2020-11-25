Трамп на прощание ввел санкции против «Роскосмоса» и Минобороны России 188 0 Политика

Проигравший президентские выборы в США Дональд Трамп «на прощание» со своим другом президентом России Владимиром Путиным ударит санкциями по более чем 30 государственным компаниям, ведомствам и структурам. В их число вошли «Роскосмос», «Росатом» и даже Минобороны России.