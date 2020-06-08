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Ровшан Мамедкулиев: в России у меня часто спрашивают ноты азербайджанской музыки

8 Июня 2020 151 1 Культура
Ровшан Мамедкулиев: в России у меня часто спрашивают ноты азербайджанской музыки
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Пока ситуация не позволяет проведения массовых мероприятий, музыканты во всем мире находят другой путь к своим слушателям, устраивая онлайн-концерты. В конце мая очередной такой концерт представил поклонникам Ровшан Мамедкулиев, музыкант родом из Азербайджана, живущий и работающий в Москве, лауреат множества международных конкурсов, заслуживший славу одного из лучших гитаристов планеты.

«Азербайджанская земля подарила миру много ярких талантов, и значительное их число – выдающиеся музыканты, вобравшие все краски и страсть Страны Огней», – отмечает руководитель Центра РАД Наталия Красовская. А руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутата Госдумы Дмитрий Савельев, подчеркнул важность того, что проживающие в России азербайджанцы не теряют духовной, культурной связи с Родиной. «Граждане России с азербайджанскими корнями, без сомнения, являются для наших народов «культурными послами», соединяя наши братские страны множественными нерасторжимыми связями», – заявил парламентарий.

Ровшан Мамедкулиев – блестящий пример истинности этих слов. Несмотря на то, что музыкант с семилетнего возраста живет в России, Азербайджан – по его признанию – навсегда останется для него Родиной, куда он старается регулярно приезжать. Отмечает Ровшан Мамедкулиев и значимость влияния азербайджанской культуры: «Мой отец был лично знаком со многими исполнителями мугама, постоянно его слушал и, конечно, для меня это было важным впечатлением», – вспоминает прославленный гитарист.

О своей новой программе онлайн-концертов знаменитый гитарист рассказывает, как о совершенно удивительном опыте. «Непривычно, когда нет акустики зала, нет зрителей рядом и аплодисментов, а вокруг люди с камерами», – признается музыкант. Первое масштабное трехчасовое онлайн-выступление Ровшана Мамедкулиева прошло 24 апреля и состояло из классической, современной, испанской, азербайджанской музыки. Его громкий успех побудил исполнителя запланировать следующий онлайн-концерт, совместно с подругой, непревзойденной домристкой и мандолинисткой Екатериной Мочаловой. Их динамичное выступление состоялось 23 мая, представив зрителям музыку разных стилей и эпох, исполненную знаменитыми музыкантами и дуэтом, и сольно. «Онлайн-концерты вызвали большой резонанс, – говорит Ровшан Мамедкулиев, – было много позитивных отзывов, сообщений, вопросов о следующих концертах».

А для соотечественников в Азербайджане Ровшан Мамедкулиев приготовил отдельный сюрприз, записав теплое видео-обращение из России и подарив исполнение «Лирического танца» Фикрета Амирова. Переложение шести миниатюр для фортепиано этого выдающегося азербайджанского композитора для исполнения на гитаре Ровшан Мамедкулиев сделал сам, еще будучи учеником музыкальной школы в Нижнем Новгороде. «С тех пор это произведение вошло в мой «золотой репертуар» – его везде хорошо принимают и любят, о нем спрашивают. А его ноты я публиковал даже в Америке», – делится музыкант.

В репертуаре именитого гитариста есть и произведения других замечательных азербайджанских композиторов. «С азербайджанской музыкой у меня особенная, личная связь, поэтому я всегда стараюсь включать ее в свои программы, – подчеркивает музыкант. – Например, недавно в онлайн-концерте я с удовольствием играл «Фантазию» Франгиз Ализаде». По словам Ровшана Мамедкулиева, в России и в мире с большим интересом относятся к азербайджанской музыке. «У меня регулярно спрашивают ее ноты. Восточный колорит привлекателен и сейчас в моде», – добавляет гитарист.

Как авторитетнейший специалист Ровшан Мамедкулиев регулярно становится специально приглашенным гостем гитарных форумов, фестивалей, дает мастер-классы, возглавляет жюри престижных музыкальных конкурсов, способствуя развитию искусства классической гитары. В 2014 году Ровшан Мамедкулиев был приглашен преподавать в московской Академии им. Маймонида, где находится единственная кафедра классической гитары в России, и его ученики неоднократно становились лауреатами международных конкурсов.

Ровшан Мамедкулиев активно гастролирует по России и миру, его мастерству рукоплескали самые именитые залы: зал Московской консерватории, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме и многие другие. Было у прославленного музыканта и несколько ярких концертов в Баку. Так, например, в 2011 году он выступил с оркестром под управлением Теймура Геокчаева в азербайджанской премьере концерта Эйтора Вилла-Лобоса. А в 2019 году по инициативе подвижника классической гитары в Азербайджане Эльмара Султанова состоялся концерт-встреча с Ровшаном Мамедкулиевым в Азербайджанском университете культуры и искусств, где он не только играл, но и слушал игру студентов, ответил на вопросы публики. «Я всегда открыт для таких приглашений – мне хотелось бы чаще выступать в Баку. Мечтаю сыграть, например, в Бакинской Филармонии, с огромным трепетом и радостью выступил бы на Габалинском фестивале классической музыки. Надеюсь, у меня впереди еще много концертов в Азербайджане», – заключает знаменитый гитарист.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:30 1 0
Светлана:

Всей семьей смотрели оба онлайн-концерта. Спасибо исполнителям за большой труд! Особенно интересны были истории, рассказанные Ровшаном, причем на двух языках: русском и английском.

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