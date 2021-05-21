Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 МАЙ, 15:21 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 МАЙ, 15:21 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Рост цен выгоден бюджету. Власти собрали с россиян на 35% больше НДС

21 Мая 2021 392 4 Экономика
Рост цен выгоден бюджету. Власти собрали с россиян на 35% больше НДС

Сильнейший за пять лет рост цен в России бьет по доходам граждан, которые с начала года упали еще на 3,6%, но благотворно сказывается на федеральном бюджете. За счет налога на внутреннее потребление (НДС) с января по апрель Федеральная налоговая служба собрала в казну 1,834 трлн руб. Это на 35% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Высокие цены – больше налогов

  • Одной рукой российские власти пытаются регулировать цены на все большее число товаров, другой – собирают сверхдоходы в виде налогов за счет выросших цен. Согласно данным Минфина, в январе – апреле федеральный бюджет взял с россиян в виде НДС 1,834 трлн руб., пишет Finanz. За счет роста импорта НДС на ввозимые товары вырос на 33% – до 1,115 трлн руб.
  • НДС облагаются все товары и услуги в стране. Традиционно этот налог приносит каждый пятый рубль бюджету. При падении розничного оборота на 1,6%, а доходов россиян на 3,6% с начала года рост доходов на 472 млрд руб. в денежном выражении объясняется только одним – вместе с выросшими ценами россияне стали отдавать больше не только за товары и услуги, но и налогов в бюджет, поскольку налог рассчитывается в виде процента от цены.
  • Рост доходов от НДС также никак не соответствует темпам роста в отраслях, которые выходят из кризиса. Так, по данным Минэкономразвития, сельское хозяйство за указанный период выросло всего на 0,4% в первом квартале, строительство – на 0,2%, выпуск обрабатывающей промышленности – на 0,9%, а перевозка грузов – на 0,4%. Ни одна отрасль не растет темпами увеличения сбора налогов.
  • Зато растут цены на отдельные товары и продукты. К примеру, по данным Росстата, картофель, сахар, свекла и морковь подорожали на 40% за год, яйца – на 30,9%, мясо курицы – на 15%, бензин – на 5,9% и т.д. В целом поставщики продовольствия увеличили цены на 15,8%, а обрабатывающая промышленность – на 14,2%.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В результате благодаря росту цен власти изъяли налогов в бюджет за январь – апрель на 6,9% больше, чем годом ранее – 7,485 трлн руб. Расходы, между тем, выросли до 7,28 трлн руб. Итого бюджет оказался профицитным на 204,99 млрд руб. Правда, ему помогли выплаты со стороны «Норникеля», который заплатил штраф в 146 млрд руб. и Центробанка, выплатившего за акции Сбербанка 200 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
15:18 0 0
И.И..:

с таким положением вещей, базы должны быть не в сирии, а у себя дома. не имитировать дружбу с израилем и ираном вставляя им палк в колеса ради мнимого мира в регионе, а заниматься делами у себя, ибо слабейшие из слабейших. у РФ нет товаров для импорта, кроме МСБ и продовольственного сырья, конкурировать некому и не с чем,ибо отстали навсегда.

В
12:04 0 0
волков сергей иванович:

Чем выше цены тем дешевле рубль тем хуже отношение к нашей стране передовых держав к нам относятся как к нищим просящим все время-МИСТЕР КУПИТЕ НАШ ГАЗ И НЕФТЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ лишь бы дали ворошок бумажных долларов Когда мы научимся себя уважать? НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ТАК ЧТОБЫ КАКОЙ-ТО ИЗРАИЛЬ ДОЖЕ В ФАНТАЗИЯХ НЕ МОГ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ БОМБАРДИРОВКУ ТЕРРИТОРИЙ ОКОЛО НАШИХ БАЗ В СИРИИ Что-бы Россиянин должен гордиться тем что он родился и живет в России а иностранцы должны завидовать тому как мы живем а не на оборот А У НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ХВАТАЕТ УМА ТОЛЬКО ЦЕНЫ ПОДНЯТЬ И ОБНИЩЩИТЬ СВОЕ-ЖЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПОЛЬЗУ США И ЕВРОСОЮЗА СДЕЛАВ НАШИ ТОВАРЫ НЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНЫЕ ИЗ-ЗА ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНоСИТЕЛИ А ПОТОМ ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ АХИНЕЮ ПРО АДРЕССНУЮ ПОМОЩЬ И КАК УНАС ХОРОШО ПРОСНУтСЯ УТРОМ !1ЯНВАРЯ УЖЕ ОБОБРАННЫМ ИЗ-ЗА РЕГУЛЯРНОГО ПОВЫШЕНИ ЦЕН на топливо

В
09:24 2 0
Вера:

Интересно,а власть ещё что-нибудь,кроме повышения цен умеет делать? Может,беспредельное воровство остановит?

И
09:17 0 0
И.И..:

только дошло)

Статьи

Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль

Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
Экономика

Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР

Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР
Экономика

«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем

«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем
Экономика 2

Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей

Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей
Политика 4

Узнай, страна!

В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»

В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

Новости дня

15:20 Украина попросила США остановить строительство СП-2 Украина попросила США остановить строительство СП-2
Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
14:41 Маск выступил за укрепление отношений РФ и США Маск выступил за укрепление отношений РФ и США
12:26 Власти изучат влияние на детей антистресс-игрушек Власти изучат влияние на детей антистресс-игрушек
12:05 В РФ выявили 8937 новых случаев коронавируса В РФ выявили 8937 новых случаев коронавируса
11:46 В Кремле рассказали о пользе фейковых новостей В Кремле рассказали о пользе фейковых новостей
11:16 Мурашко: ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной Мурашко: ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной
«Это будет потрясающе». Илон Маск думает открыть производство Tesla в России
«Это будет потрясающе». Илон Маск думает открыть производство Tesla в России
10:37 Американские сенаторы призвали восстановить санкции против СП-2 Американские сенаторы призвали восстановить санкции против СП-2

Узнай, страна!

20 МАЙ, 22:13 В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город» В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»
Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР
Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР
20 МАЙ, 14:36 В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод
20 МАЙ, 11:19 В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес
20 МАЙ, 00:10 В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров
19 МАЙ, 23:30 В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов
19 МАЙ, 22:40 В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А
«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем
«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем
18 МАЙ, 20:01 В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
18 МАЙ, 14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
18 МАЙ, 09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter