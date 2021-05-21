Рост цен выгоден бюджету. Власти собрали с россиян на 35% больше НДС 392 4 Экономика

Сильнейший за пять лет рост цен в России бьет по доходам граждан, которые с начала года упали еще на 3,6%, но благотворно сказывается на федеральном бюджете. За счет налога на внутреннее потребление (НДС) с января по апрель Федеральная налоговая служба собрала в казну 1,834 трлн руб. Это на 35% больше, чем за тот же период в прошлом году.