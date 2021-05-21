Рост цен выгоден бюджету. Власти собрали с россиян на 35% больше НДС
21 Мая 2021 392 4 Экономика
Сильнейший за пять лет рост цен в России бьет по доходам граждан, которые с начала года упали еще на 3,6%, но благотворно сказывается на федеральном бюджете. За счет налога на внутреннее потребление (НДС) с января по апрель Федеральная налоговая служба собрала в казну 1,834 трлн руб. Это на 35% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Высокие цены – больше налогов
- Одной рукой российские власти пытаются регулировать цены на все большее число товаров, другой – собирают сверхдоходы в виде налогов за счет выросших цен. Согласно данным Минфина, в январе – апреле федеральный бюджет взял с россиян в виде НДС 1,834 трлн руб., пишет Finanz. За счет роста импорта НДС на ввозимые товары вырос на 33% – до 1,115 трлн руб.
- НДС облагаются все товары и услуги в стране. Традиционно этот налог приносит каждый пятый рубль бюджету. При падении розничного оборота на 1,6%, а доходов россиян на 3,6% с начала года рост доходов на 472 млрд руб. в денежном выражении объясняется только одним – вместе с выросшими ценами россияне стали отдавать больше не только за товары и услуги, но и налогов в бюджет, поскольку налог рассчитывается в виде процента от цены.
- Рост доходов от НДС также никак не соответствует темпам роста в отраслях, которые выходят из кризиса. Так, по данным Минэкономразвития, сельское хозяйство за указанный период выросло всего на 0,4% в первом квартале, строительство – на 0,2%, выпуск обрабатывающей промышленности – на 0,9%, а перевозка грузов – на 0,4%. Ни одна отрасль не растет темпами увеличения сбора налогов.
- Зато растут цены на отдельные товары и продукты. К примеру, по данным Росстата, картофель, сахар, свекла и морковь подорожали на 40% за год, яйца – на 30,9%, мясо курицы – на 15%, бензин – на 5,9% и т.д. В целом поставщики продовольствия увеличили цены на 15,8%, а обрабатывающая промышленность – на 14,2%.
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- В результате благодаря росту цен власти изъяли налогов в бюджет за январь – апрель на 6,9% больше, чем годом ранее – 7,485 трлн руб. Расходы, между тем, выросли до 7,28 трлн руб. Итого бюджет оказался профицитным на 204,99 млрд руб. Правда, ему помогли выплаты со стороны «Норникеля», который заплатил штраф в 146 млрд руб. и Центробанка, выплатившего за акции Сбербанка 200 млрд руб.
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с таким положением вещей, базы должны быть не в сирии, а у себя дома. не имитировать дружбу с израилем и ираном вставляя им палк в колеса ради мнимого мира в регионе, а заниматься делами у себя, ибо слабейшие из слабейших. у РФ нет товаров для импорта, кроме МСБ и продовольственного сырья, конкурировать некому и не с чем,ибо отстали навсегда.
Чем выше цены тем дешевле рубль тем хуже отношение к нашей стране передовых держав к нам относятся как к нищим просящим все время-МИСТЕР КУПИТЕ НАШ ГАЗ И НЕФТЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ лишь бы дали ворошок бумажных долларов Когда мы научимся себя уважать? НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ТАК ЧТОБЫ КАКОЙ-ТО ИЗРАИЛЬ ДОЖЕ В ФАНТАЗИЯХ НЕ МОГ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ БОМБАРДИРОВКУ ТЕРРИТОРИЙ ОКОЛО НАШИХ БАЗ В СИРИИ Что-бы Россиянин должен гордиться тем что он родился и живет в России а иностранцы должны завидовать тому как мы живем а не на оборот А У НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ХВАТАЕТ УМА ТОЛЬКО ЦЕНЫ ПОДНЯТЬ И ОБНИЩЩИТЬ СВОЕ-ЖЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПОЛЬЗУ США И ЕВРОСОЮЗА СДЕЛАВ НАШИ ТОВАРЫ НЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНЫЕ ИЗ-ЗА ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНоСИТЕЛИ А ПОТОМ ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ АХИНЕЮ ПРО АДРЕССНУЮ ПОМОЩЬ И КАК УНАС ХОРОШО ПРОСНУтСЯ УТРОМ !1ЯНВАРЯ УЖЕ ОБОБРАННЫМ ИЗ-ЗА РЕГУЛЯРНОГО ПОВЫШЕНИ ЦЕН на топливо
Интересно,а власть ещё что-нибудь,кроме повышения цен умеет делать? Может,беспредельное воровство остановит?
только дошло)