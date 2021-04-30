Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
30 Апреля 2021 394 0 Экономика
Пенсии россиян начали уменьшаться из-за растущих цен. Согласно последним данным Росстата, в марте средний размер пенсии достиг 15 779 руб., увеличившись на 5,6% за год, или на 836 рублей. Однако в том же месяце годовой показатель инфляции подскочил до максимума за пять лет – 5,8%. В результате средняя пенсия сократилась на 0,2% в реальном выражении, а в отношении конкретных товаров – гораздо больше.
Пенсии стали жертвами инфляции
- В своем последнем докладе Росстат сообщил о среднем уровне пенсии в России по состоянию на март. Она составляет 15 779 руб. За год она выросла на 836 руб., или на 5,6%. Вместе с тем инфляция в марте достигла пятилетнего пика – 5,8%. В итоге реальные пенсии ушли в минус 0,2%, а относительно февраля – на 0,5%.
- При этом в феврале по отношению к январю пенсии сократились на 0,1%, а в январе к декабрю – на 0,7%. Таким образом, с начала года пенсии, с учетом индексации, стали меньше на 1%
- Но это половина беды – другая проблема состоит в покупательской способности денег, которые получают пенсионеры. Так, например, 24 базовых продукта питания подорожали на 15,6%, в 2,7 раза больше общего уровня инфляции. По отношению к ним покупательская способность пенсионеров упала на 10%. В целом же продовольствие, по Росстату, стало дороже на 8,25%, то есть покупательская способность снизилась на 2,65%.
- Если взять лекарства, то они подорожали в среднем на 9,4%. Это означает, что покупательская способность пенсий по отношению к ним упала на 3,8%. Но если смотреть на отдельные товары, к примеру, на йод, который подорожал на 24,3% или корвалол (на 16,1%), то покупательская способность средней российской пенсии просела в отношении лекарств на 7,5-19,1%.
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- При этом в 2020 году реальные пенсии выросли на 1,4% и почти весь этот рост (1%) испарился за январь-марь 2021 года. Пенсии будут номинально увеличиваться согласно закону от 3 октября 2018 года, который предполагает их повышение на 6,3% в 2021 году, на 5,9% в 2022-м, на 5,6% в 2023-м и на 5,5% в 2024-м. Однако инфляция может и дальше «съедать» реальный размер пенсионных выплат.
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