Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года 394 0 Экономика

Пенсии россиян начали уменьшаться из-за растущих цен. Согласно последним данным Росстата, в марте средний размер пенсии достиг 15 779 руб., увеличившись на 5,6% за год, или на 836 рублей. Однако в том же месяце годовой показатель инфляции подскочил до максимума за пять лет – 5,8%. В результате средняя пенсия сократилась на 0,2% в реальном выражении, а в отношении конкретных товаров – гораздо больше.