Цены на лекарства в России выросли максимально за шесть лет 435 1 Экономика

Лекарства в российских аптеках в январе-марте подорожали рекордно за шесть лет. По данным аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», препараты стали в среднем дороже на 9,4%, тогда как общий уровень инфляции в стране, по данным Росстата, составил 5,55%. Таким образом, лекарства дорожали в 1,7 раза быстрее, чем все остальное. Отдельные препараты стали дороже более чем на 30% за три месяца.