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Цены на лекарства в России выросли максимально за шесть лет

30 Апреля 2021 435 1 Экономика
Цены на лекарства в России выросли максимально за шесть лет

Лекарства в российских аптеках в январе-марте подорожали рекордно за шесть лет. По данным аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», препараты стали в среднем дороже на 9,4%, тогда как общий уровень инфляции в стране, по данным Росстата, составил 5,55%. Таким образом, лекарства дорожали в 1,7 раза быстрее, чем все остальное. Отдельные препараты стали дороже более чем на 30% за три месяца.

Лекарства бьют по карману россиян

  • Все больше вопросов возникает к «общему уровню» инфляции, который считает Росстат. При официальном росте цен на 5,55% базовые продукты питания подорожали на 15,6%, а лекарства, как выяснили аналитики «Финэкспертизы», на 9,4%. Кроме лекарств и продовольствия существенно выше «общей инфляции» выросли цены на табачные изделия (на 9,38%), автомобили (на 8,4%) и стройматериалы (на 7,8%).
  • Отдельные медицинские препараты показали двухзначный рост: линекс подорожал на 32,4%, аспирин – на 24,7%, йод – на 24,3%, хлоргексидин – на 22,4%, настойка пустырника – на 21,7%, витамин D3 – на 21,1%, арбидол – на 20,7%, анальгин – на 20,5%. Средство против кашля бромгексин – на 19,8%, корвалол – на 16,1%, желчегонный препарат аллохол – на 13,8%, средство против тромбов и отеков гепарин – на 13,1%.
  • По словам члена совета директоров «Финэкспертиза» Агвана Микаеляна, рост цен на лекарства свидетельствуют об экономическом кризисе в России. Стоимость лекарств обогнала средний уровень инфляции в 78 из 85 регионов страны. Больше всего лекарства дорожали в Тамбовской области (на 18,3% против 9,4% по стране), Адыгее (16,9%), Брянской области (15,5%), Амурской области (14,1%), Магаданской области (14%), Краснодарском крае (13,8%) и Ставропольском крае (13,7%).

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  • Как отмечает Микаелян, на ценах сказалась зависимость от импорта и девальвация рубля. До 70% в стоимостном выражении в производстве лекарств зависит от импорта. Падение рубля к доллару более чем на 20% в 2020 году сейчас транслируется в цены. В предыдущий раз цены на лекарства росли так же из-за девальвации в 2009 и 2015 годах.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
13:03 1 0
И.И..:

можно не писать о ценах растущих вверх, какие .то новости для России? писать нужно о сенсациях и невероятном, когда цены неумолимо поползут вниз)))

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