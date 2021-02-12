Рост цен и помощь россиянам вынудят Набиуллину повысить ключевую ставку 131 0 Экономика

Центробанку придется отказаться от смягчения денежно-кредитной политики и вернуться к повышению ключевой ставки. На заседании 12 февраля ставка останется неизменной – 4,25%, пришли к консенсусу аналитики, опрошенные Bloomberg, но уже в 2022 году она будет повышена на 0,25-0,5%. Впрочем, некоторые считают, что повышение произойдет уже этим летом – если власти окажут помощь россиянам на 500-580 млрд руб., это усилит рост цен и заставит ЦБ действовать.