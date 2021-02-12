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Рост цен и помощь россиянам вынудят Набиуллину повысить ключевую ставку

12 Февраля 2021 131 0 Экономика
Рост цен и помощь россиянам вынудят Набиуллину повысить ключевую ставку

Центробанку придется отказаться от смягчения денежно-кредитной политики и вернуться к повышению ключевой ставки. На заседании 12 февраля ставка останется неизменной – 4,25%, пришли к консенсусу аналитики, опрошенные Bloomberg, но уже в 2022 году она будет повышена на 0,25-0,5%. Впрочем, некоторые считают, что повышение произойдет уже этим летом – если власти окажут помощь россиянам на 500-580 млрд руб., это усилит рост цен и заставит ЦБ действовать.

Центробанк не справился с ростом цен

  • В России небывалыми темпами растет инфляция – в январе она ускорилась до 5,2% в целом и на 7,1% в отношении продуктов. Базовые продукты дорожают опережающими темпами: хлеб – на 7,47% за год, крупны – на 20,77%, макароны – на 12,92%, овощи – на 16,33%. В ближайшие девять месяцев на молоке и мясе скажется подорожание пшеницы 4-го класса на 30% в 2020 году.
  • При этом ключевая ставка Центробанка, которая определяет стоимость денег в экономике, остается существенно ниже инфляции – 4,25%. В июле 2020 года, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о снижении ставки до исторического минимума, она рассчитывала помочь экономике дешевыми деньгами. Но именно в результате этого и произошли всплеск инфляции и девальвация рубля, считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
  • По словам Разуваева, слабый рубль ведет к росту цен и провоцирует отток капитала. При этом помочь рублю не может даже дорогая нефть, замечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: нефть подорожала на 50%, а рубль укрепился к доллару всего на 10%. Все по причине увеличения денежной массы, сокращения торгового баланса и падения экономики.
  • В итоге участники рынка процентных деривативов ждут повышения ставки до 4,75% через год и до 5% к концу 2022-го, а стоимость облигаций федерального займа допускает рост до 6% и выше, говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
  • Расчет Набиуллиной на помощь экономике дешевыми деньгами не оправдался. Поэтому на заседании 12 февраля ЦБ ужесточит риторику и намекнет на завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики, но пока ставку трогать не будет, считают опрошенные Bloomberg и ТАСС аналитики.

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  • Скорее всего, действовать ЦБ начнет летом. По словам Полевого, пакет помощи россиянам на 500-580 млрд руб., который обсуждают в правительстве, может разогнать инфляцию и потребует от Набиуллиной решительных действий. Чтобы остановить рост цен, ЦБ придется поднять ставку на 0,25-0,5%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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