Росстат: Пенсии в России сократились из-за роста цен
29 Июля 2021 422 0 Экономика
По итогам первого полугодия пенсии в России сократились на 0,8% в реальном выражении. Это произошло из-за рекордного с 2016 года роста цен, который официально достиг 6,5%. Власти индексировали пенсии, но индексация оказалась ниже инфляции. При этом каждый четвертый россиянин – пенсионер. Несмотря на падение доходов 25% граждан, Росстат сообщает о росте доходов в целом на 6,8%.
Пенсии стали меньше
- Размер пенсий в реальном выражении сократился на 0,8% с начала года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Основная причина – инфляция: с декабря 2020-го по июль 2021 года она выросла с 2,5% до 6,5%. Уже в феврале реальные пенсии россиян уменьшились на 0,1%, в марте – на 0,2%, а в мае – на 0,5%.
- 35 млн российских пенсионеров в среднем получали в июне 15 822 руб., на 5,6% больше, чем годом ранее. Однако инфляция достигла 6,5%, а продовольственная инфляция – 8,7%. По отношению к продовольственным товарам пенсии стали меньше на 2,1%. К отдельным продуктам пенсии упали еще сильнее: картофель с начала года подорожал на 56%, капуста – на 93%, морковь – на 122%, мясо курицы – на 15,4%, гречка – на 10,3%.
- Несмотря на то, что доходы четверти россиян упали, Росстат заявил о росте реальных доходов на 6,8% в апреле – июне. По данным ведомства, средняя зарплата в России выросла на 5 тыс. и составила 56 тыс. руб. При этом, по данным того же Росстата, медианная зарплата в России равняется 32 тыс. руб. – половина россиян получает больше этой суммы, половина – меньше. Треть россиян живет менее чем на 19 тыс. руб., каждый пятый (19,2%) – на 14 тыс. руб., а 12,8%, или 17,8 млн человек находятся за чертой бедности – живут менее чем на 11329 руб. в месяц.
- Президент Владимир Путин требует от правительства, чтобы реальные доходы россиян выросли. Это требование уже находит отображение в статистике: Росстат регулярно пересматривает оценку падения доходов россиян в 2020 году: с 3,5% она была улучшена до 3%, а сейчас до 2,8%. Вероятно, падение доходов в прошлом году через время будет сведено к нулю статистическими методами устранения политических проблем.
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- В разгоне инфляции, в свою очередь, Путин винит США, которые печатают доллары на покрытие дефицита бюджета, что отражается на мировой экономике. Также Путин связывает рекордный рост цен с резким восстановлением российской экономики. Однако сам рост цен Путин считает относительно незначительным по сравнению с США. Хотя по факту в США инфляция ниже – 5% против 6,5% в России.
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