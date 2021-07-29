Росстат: Пенсии в России сократились из-за роста цен 422 0 Экономика

По итогам первого полугодия пенсии в России сократились на 0,8% в реальном выражении. Это произошло из-за рекордного с 2016 года роста цен, который официально достиг 6,5%. Власти индексировали пенсии, но индексация оказалась ниже инфляции. При этом каждый четвертый россиянин – пенсионер. Несмотря на падение доходов 25% граждан, Росстат сообщает о росте доходов в целом на 6,8%.