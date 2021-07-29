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Росстат: Доходы россиян выросли рекордно с начала пандемии. Средняя зарплата составила 56 тыс. рублей

29 Июля 2021 299 1 Экономика
Росстат: Доходы россиян выросли рекордно с начала пандемии. Средняя зарплата составила 56 тыс. рублей

Впервые с начала пандемии в марте 2020 года Росстат зафиксировал рост доходов россиян. По данным ведомства, во втором квартале они выросли на 14,6%. Однако в реальном выражении – с учетом максимальной за пять лет инфляции – доходы увеличились скромнее – на 6,8%. Росстат утверждает, что работающие россияне стали получать на 5424 рубля больше – в среднем 56 тыс. руб. в месяц.

Доходы в отчетах растут

  • Перед выборами в Госдуму Кремль потребовал от правительства публиковать чувствительную статистику поздно вечером, когда интерес к информации будет минимальный. Новую порцию социально-экономических показателей от Росстата следовало обнародовать рано утром, чтобы продемонстрировать очередные достижения.
  • Статистическое ведомство во втором квартале (апрель – июнь) обнаружило небывалый рост доходов россиян: номинально они выросли на 14,6%, а в реальном выражении, то есть за вычетом рекордной инфляции, на 6,8%. Таким образом, в первом полугодии доходы у россиян выросли на 2,4%, утверждает Росстат.
  • По словам экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, несмотря на рост показателя, доходы россиян все еще остаются на 0,8% ниже 2019 года. Но Росстат уже работает в этом направлении: первоначально падение доходов в 2020 году оценивалось в 3,5%. Потом ведомство открутило назад оценку – до 3%. Теперь же оно еще уменьшило падение – до 2,8%.
  • Дальше еще интереснее: Росстат пишет, что в апреле – июне россияне в среднем жили на 37866 руб. в месяц, или на 4824 руб. больше, чем в тот же период год назад. Но при этом средняя зарплата у россиян составила 56171 руб., увеличившись на 5424 руб., или на 9,5% (за вычетом инфляции – на 3,3%).
  • Указанные 56 тыс. относятся в основном к госпредприятиям, госучреждениям и госкорпорациям. С учетом малого и среднего бизнеса Росстат высчитал медианную зарплату – 32422 руб. Больше этой суммы получает одна половина населения, а меньше – другая. Фактически ведомство признало, что средней зарплаты в 56 тыс. в России нет.
  • Есть и другие данные Росстата, которые никак не бьются с озвученными цифрами. Только 3,7% россиян получают больше 100 тыс. руб. в месяц, только 8,1% зарабатывают больше 75 тыс. Половина россиян живет на 27 тыс. руб., а 32,3% – на 19 тыс. руб. Каждый пятый (19,2%) вынужден жить на сумму меньше 14 тыс. руб. в месяц. Наконец, 12,8% россиян, 17,8 млн человек, находятся за чертой бедности и выживают меньше чем на 11329 руб.

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  • Президент Владимир Путин обещал уменьшить число россиян за чертой бедности с 12,8% до 6,6% уже к 2024 году, но в начале пандемии отложил эту задачу на 2030 год. Росстат же в очередной раз дал властям то, что им нужно – подтверждение правильности социально-экономической политики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:06 1 0
И.И..:

чудеса перед выборами-пандемия идет на спад, а доходы взлетают вверх. естественно заслуга партии и правительства. совпадение?

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