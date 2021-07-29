Росстат: Доходы россиян выросли рекордно с начала пандемии. Средняя зарплата составила 56 тыс. рублей 299 1 Экономика

Впервые с начала пандемии в марте 2020 года Росстат зафиксировал рост доходов россиян. По данным ведомства, во втором квартале они выросли на 14,6%. Однако в реальном выражении – с учетом максимальной за пять лет инфляции – доходы увеличились скромнее – на 6,8%. Росстат утверждает, что работающие россияне стали получать на 5424 рубля больше – в среднем 56 тыс. руб. в месяц.