Путин обвинил в росте цен США: они печатают слишком много долларов 799 3 Экономика

По мнению президента Владимира Путин, рост цен в России происходит из-за «довольно быстрого» восстановления экономики и действий США, которые два года подряд печатают доллары для покрытия 15% бюджета. Однако даже при этом инфляция в России «не столько значительна» и лишь немного «выходит за наши целевые ориентиры», заверил глава государства. По данным Росстата, инфляция в России ускорилась за год с 2,5% до 6,5%, а цены на продовольствие выросли на 8,7% за год. Между тем россияне видят инфляцию совершенно иначе – наблюдаемый рост цен составляет 16,5%.