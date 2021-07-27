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Путин обвинил в росте цен США: они печатают слишком много долларов

27 Июля 2021 799 3 Экономика
Путин обвинил в росте цен США: они печатают слишком много долларов

По мнению президента Владимира Путин, рост цен в России происходит из-за «довольно быстрого» восстановления экономики и действий США, которые два года подряд печатают доллары для покрытия 15% бюджета. Однако даже при этом инфляция в России «не столько значительна» и лишь немного «выходит за наши целевые ориентиры», заверил глава государства. По данным Росстата, инфляция в России ускорилась за год с 2,5% до 6,5%, а цены на продовольствие выросли на 8,7% за год. Между тем россияне видят инфляцию совершенно иначе – наблюдаемый рост цен составляет 16,5%.

Цены растут из-за США и резкого роста экономики

  • Президент Владимир Путин дал новое объяснение рекордному с 2015 года росту цен в российской экономике. В предыдущий раз Путин ссылался на рост цен во всем мире, говорил об общемировой тенденции. На этот на совещании по экономическим вопросам он не стал от нее полностью отказываться. Отчасти мировая инфляция происходит из-за США: два года подряд они живут с дефицитом бюджета в 15% и печатают деньги для его покрытия. «Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике», – цитирует Путина «Интерфакс».
  • Но помимо внешнего объяснения Путин нашел и внутренние причины для роста цен. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда […], как и за рубежом, также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин.
  • С начала 2020 года, по данным Росстата, рост цен ускорился с 2,5% до 6,5%, а продовольствие подорожало в 4 раза – цены выросли на 8,7%. При этом, по данным опроса ЦБ, каждый пятый россиянин (21,7%) считает, что цены растут на 30% и более. В среднем же россияне оценивают рост в 16,5%.
  • Также Путин сравнил рост цен в России и США: в США, по словам президента, инфляция превысила 5%, хотя «у них целевой показатель был где-то в районе двух». В России, он считает, цены выросли не так сильно.

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  • Тем не менее для правительства и ЦБ объяснения причин со стороны Путина это не повод вздохнуть – президент призвал их координировать действия в борьбе с инфляцией. ЦБ уже поднял ключевую ставку с 4,25% до 6,5% годовых, а правительство регулирует цены на отдельные продукты и распродает государственный резерв зерна, чтобы хлеб не подорожал к выборам в Госдуму 19 сентября.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Е
19:32 3 0
евгений:

США виноваты? Надо же. Не знал.

В
17:52 3 0
Вера:

Нечего на зеркало пенять,коли рожа крива(русская народная пословица).

Т
16:45 5 0
Трудящийся:

Штоб ты здох падаль!!!

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